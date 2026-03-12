Электроэнергии в Украине станет больше: Зеленский заключил важное соглашение со страной ЕС

Украина и Румыния договорились построить новые линии электропередачи, что усилит энергетическую безопасность Украины. Строительство первой линии должно быть завершено уже до конца 2026 года.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, на пресс-конференции после встречи с румынским коллегой Никушором Даном 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Проект будет взаимовыгодным для обеих сторон.

"У нас есть договоренности. Проект интерконнекторов очень важен, мы подписали. Будем строить два интерконнектора, разный объем электричества", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что это является выигрышной стратегией для Румынии, а также будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины. Президент добавил, что первый интерконнектор планируют построить до конца 2026 года.

"Считаю, что это хорошие проекты. Там разные интерконнекторы – один маленький, второй большой", – отметил Зеленский.

Украина импортировала рекордное количество электричества

Морозы и усиление российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины заставили ее активизировать импорт электроэнергии. На этом фоне в феврале объемы тока, поставленные из-за рубежа достигли рекордных объемов – 1,26 млн МВт-ч, что:

на 41% больше по сравнению с предыдущим месяцем;

в 5 раз больше по сравнению с февралем 2025 года.

Всего в феврале Украина закупила у соседних стран 1,26 млн МВт-ч электроэнергии. Это на 41% больше по сравнению с январем, и в 5 раз больше, чем в феврале 2025 года. Крупнейшими поставщиками тока в прошлом месяце оказались:

Венгрия – 49% от общего объема;

Словакия – 18%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину пришло долгожданное весеннее потепление, что означает постепенное завершение отопительного сезона. Учитывая это, три областных центра – Львов, Черновцы и Николаев – переходят в режим ночного отопления.

