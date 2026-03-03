Столько электроэнергии Украина еще не импортировала: какая страна продала больше всего тока

Морозы и усиление российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины заставили ее активизировать импорт электроэнергии. На этом фоне в феврале объемы тока, поставленные из-за рубежа достигли рекордных объемов – 1,26 млн МВт-ч. Главным поставщиком стали Венгрия и Словакия.

Об этом сообщили в ExPro. Отмечается, что показатели импорта выросли на 41% по сравнению с предыдущим месяцем, и в 5 раз по сравнению с февралем 2025 года.

У кого покупали ток

Всего в феврале Украина закупила у соседних стран 1,26 млн МВт-ч электроэнергии. Это на 41% больше по сравнению с январем, и в 5 раз больше, чем в феврале 2025 года. Крупнейшими поставщиками тока в прошлом месяце оказались:

Венгрия – 49% от общего объема;

Словакия – 18%.

Несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии в феврале только вырос до рекордных показателей за месяц. По сравнению с январем 2026 года, импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше – почти на 54%.

Зато экспорт электроэнергии в страны Евросоюза и Молдовы в 2026 году остается отсутствующим из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Что будет с тарифом на свет

Сейчас украинское правительство не намерено повышать тариф на электроэнергию. Как пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

Поэтому есть основания полагать, что после 30 апреля 2026 года – когда закончится срок возложения специальных обязанностей (ПСО) – стоимость электроэнергии для украинцев останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Как отметила премьер, в МВФ ожидают, что до конца 2026 года Украина разработает карту либерализации тарифов – то есть, откажется от моратория на их повышение, чем фактически даст "зеленый свет" росту коммуналки. Впрочем, отметила Свириденко, в действие этот режим вступит не сразу – а только после отмены военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизмы ограничений электроснабжения. Теперь графики почасовых отключений не будут применять к распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии.

