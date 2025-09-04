Донбасс на грани катастрофы: в оккупации начались веерные отключения электроэнергии

Оккупанты Донбасса начали веерные отключения электроэнергии из-за обмеления водоемов. Света попеременно нет в Авдотьино и Широком в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, ссылаясь на пропагандистку оккупантов Евгению Мартынову. Причем она отметила, что жители временно оккупированных территорий считают отключения плановыми.

По словам Мартыновой, три дня назад весь день не было света в Авдотьино, потом два дня без света или с перебоями были жители Широкого. Когда подключили, электричество снова пропало в Авдотьино, но вернулось к обеду.

"Думаю, что теперь эстафета за Широким. Впрочем, у жителей насчет происходящего есть своя версия: отключают планово, потому что обезвоженные электростанции не тянут целый город, и окраине рубят свет во благо центра", – пишет пропагандистка.

Ситуация с водой в оккупации

Кроме проблем со светом, на оккупированной части Донецкой области сложилась настоящая катастрофа с водой. По состоянию на сегодняшний день регион вместо необходимых 850 тысяч кубов воды в сутки получает лишь треть. Самая тяжелая ситуация – в областном центре и городе-спутнике Донецка, Макеевке, где воду в дома решили подавать раз в три дня.

В результате то, что уровень запасов воды в "республике" упал до критической отметки, был вынужден признать даже гауляйтер Денис Пушилин. Но в "водной блокаде" он привычно обвинил Вооруженные силы Украины и "аномально жаркую погоду".

Настоящая причина заключается в том, что для решения проблемы (а ситуация резко обострилась после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину) в 2023 году был в рекордно короткие сроки за рекордно астрономические деньги построен водовод Дон-Донбасс от реки Дон. Это почти 200 км, две нитки трубопровода диаметром 1,2 метра, восемь насосных станций, десятки переходов через дороги и водные преграды, а также накопительные резервуары.

Но в результате, когда водовод вывели на проектную мощность, воды дончанам он не дал, поскольку проектные 288–300 тыс. кубометров в сутки едва покрывают половину ежедневной потребности агломерации Донецка и окрестностей в воде. До большинства абонентов централизованных сетей она просто не доходит.

Также OBOZ.UA сообщал, что несмотря на проблемы с обеспечением гуманитарных потребностей региона, оккупанты открыли для иностранных судов порты Мариуполь и Бердянск. Это сделали для активизации незаконного вывоза награбленного зерна и угля с Донбасса и Запорожской области. Украина призвала международных партнеров ввести дополнительные санкции против всех российских лиц, а также иностранных компаний, ведущих коммерческую деятельность в этих портах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!