Оккупанты активно вывозят награбленное для торговли: РФ открыла порты Бердянска и Мариуполя

Российские оккупанты добавили в перечень "открытых" для иностранных судов портов Мариуполь и Бердянск. Отмечается, что это сделано для активизации незаконного вывоза награбленного зерна и угля с Донбасса и Запорожской области.

Видео дня

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС). 25 августа 2025 года стало известно, что российские власти включили украинские порты Мариуполь и Бердянск в перечень открытых для захода иностранных судов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин. Такое решение является очередным шагом в систематическом вывозе с оккупированных территорий Украины зерна, угля и металла.

Мариупольский порт еще до начала полномасштабного вторжения был одним из ключевых транспортных узлов для экспорта металла и угля с Донбасса. Оккупационная администрация так называемой "ДНР" откровенно заявляет, что открытие порта для иностранных судов позволит активнее вывозить продукцию из региона.

Бердянский порт традиционно специализировался на перевалке зерновых культур. По данным ЦТС, только за прошлый год через него оккупанты незаконно вывезли более 300 тысяч тонн зерна, а уже к 2027 году планируют увеличить этот объем до 1,2 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что из порта оккупированного Мариуполя россияне за две недели отправляли не менее пяти судов с углем, это составляет от 40 до 60 тысяч тонн ежемесячно. Аналогичные объемы вывоза планируется увеличить за счет привлечения иностранных судов, что создает новую схему легализации награбленных украинских ресурсов на мировых рынках. Решение Кремля имеет двойной эффект:

экономический – Россия пытается компенсировать потери от санкций и получить прибыль за счет экспорта украинских ресурсов;

– Россия пытается компенсировать потери от санкций и получить прибыль за счет экспорта украинских ресурсов; политический – оккупанты демонстрируют миру стремление закрепить контроль над временно захваченными территориями, используя украинские порты как свои.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские захватчики стремительными темпами вывозят украинское зерно из оккупированных регионов Запорожья в РФ, чтобы перекрыть у себя зерновой кризис. Для этого они пригнали целые колонны зерновозов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!