До 15-16 часов без света в сутки: в Киеве и ряде областей Украины действуют жесткие отключения света
В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов масштабно применяются почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения действуют круглосуточно, а максимальное время без света в сутки в некоторых областях достигает 15-16 часов (например, Харьковщина, Запорожье)). Отключать одновременно планируют до двух третей потребителей (максимально 4 из 6 групп).
О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 14 ноября: главное, что нужно знать
- Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам в нескольких областях – в результате атак на утро были обесточены потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях.
- Почасовые отключения (ГПО) введены в объеме от 2 до 4 очередей с максимальным объемом ограничений в вечерние часы – так же, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до 65% потребителей за раз.
- Отключения электроэнергии останутся в силе до конца суток.
- Для бизнеса и промышленности в течение всех суток также действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.
- Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Причины изменения графиков "на ходу":
- – энергосистема динамична, и в случае изменения ситуации "Укрэнерго" оперативно выдает облэнерго новые распоряжения по уменьшению или увеличению объемов ограничений;
- – кроме почасовых отключений, в электросетях могут происходить технологические нарушения;
- – также проводятся технические обслуживания электросетей и плановые ремонты – эти мероприятия могут потребовать обесточивания отдельных линий и узлов.
- Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Энергоемкие процессы просят переносить на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 13:00. Или на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего – после 22:00.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате ночной атаки РФ, к 9:30 устранили. Остались перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района. Водоснабжение работает стабильно.
По графику, самое длинное суммарное отключение света за сутки – 11 часов. Но за один раз электроэнергию не планируют отключать более чем на 4 часа.
Киевская область
Наибольшая суммарная продолжительность отключений составит 10 часов в сутки – у очередей 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2. Наибольшая протяженность одного отключения подряд – 3 часа 30 минут для всех очередей.
Хмельницкая область
Облэнерго в 10:30 сообщило, что распределение электроэнергии потребителям подочередей 5.1., 6.1. будет восстановлено раньше. В целом действует такой график:
Сумская область
Для потребителей, в соответствии с командой "Укрэнерго", с 00:00 до 08:00 применяются 2,5 очереди, с 08:00 до 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 до 20:00 – 4 очереди, с 20:00 до 24:00 – 3 очереди. Актуальный график такой:
Полтавская область
В Полтаве и области 14 ноября с 00:00 по 08:00 введен ГПО в объеме 2,5 очередей, с 08:00 по 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 по 20:00 – 4 очередей, с 20:00 по 23:59 – 3 очередей. По группам график отключений света в Полтаве выглядит так:
Одесская область
Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13 часов в сутки – у очередей 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения – 7 часов (у очередей 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1).
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения (максимум без света за сутки – 12 часов 30 минут):
- 1.1 00:00 – 00:30, 02:30 – 04:30, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00
- 1.2 00:00 – 01:00, 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00
- 2.1 00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00
- 2.2 00:00 – 02:00, 04:30 – 06:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00
- 3.1 00:30 – 02:30, 05:30 – 08:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00
- 3.2 00:30 – 02:30, 06:00 – 09:00, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:00
- 4.1 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00
- 4.2 01:30 – 03:30, 06:30 – 09:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00
- 5.1 03:00 – 06:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 19:00, 21:00 – 24:00
- 5.2 02:30 – 04:30, 06:30 – 09:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00
- 6.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00
- 6.2 00:00 – 00:30, 03:30 – 05:30, 09:30 – 12:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
Черниговская область
Запорожская область
Действует такой график с учетом 30 минут на переключение (максимум без света в сутки – 16 часов):
- 1.1 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00
- 1.2 00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00
- 2.1 00:00 – 02:00, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30
- 2.2 00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 24:00
- 3.1 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 16:00, 19:30 – 24:00
- 3.2 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 4.1 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 4.2 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 5.1 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00
- 5.2 02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00
- 6.1 02:00 – 09:00, 14:30 – 19:30
- 6.2 02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00
Днепропетровская область
Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 14 часов в сутки – в очередях 1.2, 2.1 и 2.2. Самое длинное разовое отключение – 7 часов.
Харьковская область
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение (максимально без света – 15 часов в сутки):
- 1.1 00:00 – 03:00; 08:00 – 13:00; 17:00 – 24:00
- 1.2 00:00 – 03:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00
- 2.1 00:00 – 03:00; 06:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00
- 2.2 00:00 – 03:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00
- 3.1 03:00 – 06:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 17:00
- 3.2 03:00 – 06:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 17:00
- 4.1 00:00 – 06:00; 10:00 – 17:00; 20:00 – 24:00
- 4.2 03:00 – 06:00; 10:00 – 17:00; 20:00 – 24:00
- 5.1 06:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00
- 5.2 06:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00
- 6.1 03:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00
- 6.2 06:00 – 13:30; 15:00 – 20:00
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, "Полтаваоблэнерго" 12 ноября заявило, что российские обстрелы критической инфраструктуры стали форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых в области не могли получать электроэнергию из объединенной энергосистемы (ОЭС). Позже в компании опровергли это заявление, назвав его ошибкой, и заверили, что все потребители региона подключены к объединенной энергосистеме.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!