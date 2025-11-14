До 15-16 часов без света в сутки: в Киеве и ряде областей Украины действуют жесткие отключения света

В пятницу, 14 ноября, в большинстве регионов масштабно применяются почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения действуют круглосуточно, а максимальное время без света в сутки в некоторых областях достигает 15-16 часов (например, Харьковщина, Запорожье)). Отключать одновременно планируют до двух третей потребителей (максимально 4 из 6 групп).

О происходящем в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 14 ноября: главное, что нужно знать

Ночью враг нанес удары по энергетическим объектам в нескольких областях – в результате атак на утро были обесточены потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях .

в нескольких областях – в результате атак на утро были обесточены потребители в . Почасовые отключения (ГПО) введены в объеме от 2 до 4 очередей с максимальным объемом ограничений в вечерние часы – так же, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до 65% потребителей за раз .

– так же, как и накануне. Это означает, что в периоды наибольших нагрузок на электросети отключать могут до . Отключения электроэнергии останутся в силе до конца суток.

Для бизнеса и промышленности в течение всех суток также действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.

Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Причины изменения графиков "на ходу": – энергосистема динамична, и в случае изменения ситуации "Укрэнерго" оперативно выдает облэнерго новые распоряжения по уменьшению или увеличению объемов ограничений; – кроме почасовых отключений, в электросетях могут происходить технологические нарушения; – также проводятся технические обслуживания электросетей и плановые ремонты – эти мероприятия могут потребовать обесточивания отдельных линий и узлов.

– украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Энергоемкие процессы просят переносить на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 13:00. Или на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего – после 22:00.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Днепропетровская область

Запорожская область

Киевская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Другие регионы

Киев

Локальные аварийные отключения, произошедшие в результате ночной атаки РФ, к 9:30 устранили. Остались перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района. Водоснабжение работает стабильно.

По графику, самое длинное суммарное отключение света за сутки – 11 часов. Но за один раз электроэнергию не планируют отключать более чем на 4 часа.

Киевская область

Наибольшая суммарная продолжительность отключений составит 10 часов в сутки – у очередей 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2. Наибольшая протяженность одного отключения подряд – 3 часа 30 минут для всех очередей.

Хмельницкая область

Облэнерго в 10:30 сообщило, что распределение электроэнергии потребителям подочередей 5.1., 6.1. будет восстановлено раньше. В целом действует такой график:

Сумская область

Для потребителей, в соответствии с командой "Укрэнерго", с 00:00 до 08:00 применяются 2,5 очереди, с 08:00 до 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 до 20:00 – 4 очереди, с 20:00 до 24:00 – 3 очереди. Актуальный график такой:

Полтавская область

В Полтаве и области 14 ноября с 00:00 по 08:00 введен ГПО в объеме 2,5 очередей, с 08:00 по 15:00 – 3,5 очереди, с 15:00 по 20:00 – 4 очередей, с 20:00 по 23:59 – 3 очередей. По группам график отключений света в Полтаве выглядит так:

Одесская область

Наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 13 часов в сутки – у очередей 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2. Максимальная протяженность одного непрерывного отключения – 7 часов (у очередей 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1).

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения (максимум без света за сутки – 12 часов 30 минут):

1.1 00:00 – 00:30, 02:30 – 04:30, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00

00:00 – 00:30, 02:30 – 04:30, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00 1.2 00:00 – 01:00, 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00

00:00 – 01:00, 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00 2.1 00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00

00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 24:00 2.2 00:00 – 02:00, 04:30 – 06:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00

00:00 – 02:00, 04:30 – 06:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00 3.1 00:30 – 02:30, 05:30 – 08:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00

00:30 – 02:30, 05:30 – 08:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00 3.2 00:30 – 02:30, 06:00 – 09:00, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:00

00:30 – 02:30, 06:00 – 09:00, 12:30 – 15:30, 18:00 – 21:00 4.1 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00 4.2 01:30 – 03:30, 06:30 – 09:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

01:30 – 03:30, 06:30 – 09:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00 5.1 03:00 – 06:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 19:00, 21:00 – 24:00

03:00 – 06:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 19:00, 21:00 – 24:00 5.2 02:30 – 04:30, 06:30 – 09:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

02:30 – 04:30, 06:30 – 09:30, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00 6.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00

02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 19:00 – 22:00 6.2 00:00 – 00:30, 03:30 – 05:30, 09:30 – 12:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

Черниговская область

Запорожская область

Действует такой график с учетом 30 минут на переключение (максимум без света в сутки – 16 часов):

1.1 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00

00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00 1.2 00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00

00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 23:00 2.1 00:00 – 02:00, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30

00:00 – 02:00, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30 2.2 00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 24:00

00:00 – 02:00, 09:00 – 16:00, 19:30 – 24:00 3.1 00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 16:00, 19:30 – 24:00

00:00 – 02:00, 05:30 – 09:00, 12:30 – 16:00, 19:30 – 24:00 3.2 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00 4.1 00:00 – 00:30, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

00:00 – 00:30, 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00 4.2 05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

05:30 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00 5.1 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00

02:00 – 05:30, 07:30 – 12:30, 16:00 – 19:30, 23:00 – 24:00 5.2 02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00

02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00 6.1 02:00 – 09:00, 14:30 – 19:30

02:00 – 09:00, 14:30 – 19:30 6.2 02:00 – 05:30, 09:00 – 12:30, 16:00 – 23:00

Днепропетровская область

Согласно графику, наибольшая суммарная продолжительность отключений составляет 14 часов в сутки – в очередях 1.2, 2.1 и 2.2. Самое длинное разовое отключение – 7 часов.

Харьковская область

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение (максимально без света – 15 часов в сутки):

1.1 00:00 – 03:00; 08:00 – 13:00; 17:00 – 24:00

00:00 – 03:00; 08:00 – 13:00; 17:00 – 24:00 1.2 00:00 – 03:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00

00:00 – 03:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00 2.1 00:00 – 03:00; 06:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00

00:00 – 03:00; 06:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00 2.2 00:00 – 03:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00

00:00 – 03:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 15:00; 17:00 – 24:00 3.1 03:00 – 06:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 17:00

03:00 – 06:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 17:00 3.2 03:00 – 06:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 17:00

03:00 – 06:00; 08:00 – 10:00; 13:30 – 17:00 4.1 00:00 – 06:00; 10:00 – 17:00; 20:00 – 24:00

00:00 – 06:00; 10:00 – 17:00; 20:00 – 24:00 4.2 03:00 – 06:00; 10:00 – 17:00; 20:00 – 24:00

03:00 – 06:00; 10:00 – 17:00; 20:00 – 24:00 5.1 06:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00

06:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00 5.2 06:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00

06:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00 6.1 03:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00

03:00 – 08:00; 10:00 – 13:30; 15:00 – 20:00 6.2 06:00 – 13:30; 15:00 – 20:00

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, "Полтаваоблэнерго" 12 ноября заявило, что российские обстрелы критической инфраструктуры стали форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых в области не могли получать электроэнергию из объединенной энергосистемы (ОЭС). Позже в компании опровергли это заявление, назвав его ошибкой, и заверили, что все потребители региона подключены к объединенной энергосистеме.

