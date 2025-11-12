В облцентре Украины объявили форс-мажор в энергетике: к чему готовиться жителям

Российские обстрелы критической инфраструктуры на Полтавщине стали форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых местное облэнерго не могло получать электроэнергию из объединенной энергосистемы. В результате распределение тока пришлось отложить до восстановления энергообъектов, что повлекло отключение.

Об этом сообщили в "Полтаваоблэнерго". В компании объяснили, что военные действия около 5 утра 8 ноября стали "чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами", которые, согласно договору, позволяют нарушить условия обслуживания клиентов.

"Из-за данных обстоятельств у Общества стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества, что, в свою очередь, сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнение Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии", – говорится в заявлении облэнерго.

В результате срок выполнения обязательств компании по распределению электроэнергии пришлось перенести. Это будет продолжаться, пока будут иметь место форс-мажорные обстоятельства, а также пока не устранят повреждения в энергетической системе и не восстановят электрические сети.

Что предшествовало

8 ноября глава Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил о рекордном обстреле региона – сильные повреждения были зафиксированы в Кременчуге. Это повлекло проблемы с поставками электроэнергии, воды и отоплением.

"Россияне атаковали Полтавщину, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистический обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро-, водо- и теплоснабжением", – рассказал Когут.

По информации жителей Полтавы, в городе из-за перегрузки сгорел трансформатор. В частности, кое-где в областном центре напряжение подскакивало более чем на 600 вольт.

А на следующий день в многоквартирных домах областного центра перестали работать около 150 лифтов. В диспетчерской службе коммунального предприятия "ЖЭО №2" подтвердили, что жители в многоквартирных домах пока не имеют возможности пользоваться лифтами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине неравномерны, поскольку из-за российских обстрелов в стране образовались условные 3 "энергетические" области. Например, в первой наблюдается избыток производства энергии, а в третьей – большая нехватка. Тем не менее управляемость и целостность системы не утрачена, что дает основания в будущем ожидать уменьшения количества отключений.

