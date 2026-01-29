Деньги на генераторы и упрощенная процедура для СЭС на зданиях: правительство приняло программу 'СвітлоДім'

Правительство Украины приняло дополнительный пакет решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения. В частности, государство предоставит ОСББ деньги на закупку генераторов, упростило процедуру установки СЭС на зданиях, и расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для повышения энергоустойчивости бизнеса.

Чиновники "провели энергетический Кабмин" для принятия указанных решений. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Деньги для ОСМД

"Запускаем "СвітлоДім", программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений", – отметила глава украинского правительства.

В частности, решение предусматривает предоставление государственной помощи от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов всех форм собственности на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

Причем подать заявку на эту помощь объединениям совладельцев и управляющим домов можно максимально просто – онлайн через "Дію".

"Программа будет действовать в громадах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области. О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно сообщит Минразвития", – рассказала Юлия Свириденко и уточнила, что полученные деньги ОСМД должны будут потратить за 45 дней.

СЭС на зданиях

Также в рамках "энергетического Кабмина" были упрощены процедуры установки солнечных электростанций на зданиях.

"Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня требующих специальных документов", – объяснила Юлия Свириденко.

Теперь установка солнечных электростанций на крышах и фасадах будет осуществляться на основании отчета о техническом обследовании здания. Потребности в дополнительных разрешительных или регистрационных процедур от органов государственного архитектурно-строительного контроля больше нет.

Кредиты для бизнеса

Отдельно для "повышения энергостойкости бизнеса" правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%". А именно – максимальную сумму кредита увеличили со 150 до 250 млн грн. – при условии, что деньги будут потрачены по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости.

Также в перечень оборудования, на которое можно взять кредит, добавили когенерационные установки.

"Бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации и восстановление мощностей", – отметила премьер.

Зарядные станции для детей

Правительство также приняло решение для распределения средств Фонда декарбонизации на закупки 10 тысяч портативных зарядных станций (ориентировочной емкостью 2 кВт/ч) для детей с инвалидностью подгруппы А. Речь идет о станциях для медицинского оборудования.

"Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций указанной емкостью – это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии", – объяснила Юлия Свириденко.

Распределением портативных зарядных станций будет заниматься Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в рамках программы "еОселя" уже заработала ипотека для мобилизованных. Теперь такие военнослужащие, как и те, кто еще служит по контракту, "могут брать ипотеку под 3% годовых вместо 7%", пообещала Юлия Свириденко.

