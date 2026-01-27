В Украине обновили правила покупки жилья: кто сможет получить кредит с низким процентом

В Украине заработала ипотека для мобилизованных – в рамках программы єОселя. Теперь такие военнослужащие могут брать ипотеку под 3% годовых вместо 7% – равно как и те, кто служит по контракту.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:

Банки уже оформляют первые заявки.

В целом же, в настоящее время уже 11 185 военнослужащих смогли приобрести жилье на выгодных условиях.

"Программа помогает украинским семьям покупать собственное жилье дома – в Украине. Правительство будет продолжать обновлять условия программы под реалии времени, чтобы как можно больше украинцев могли приобрести свой дом", – говорится в сообщении.

Какие квартиры можно купить в рамках єОселя

Вместе с тем, подчеркнула премьер, государство установило четкие лимиты на площадь жилья, которое украинцы могут приобрести в рамках єОселі. Они составляют:

До 115,5 кв.м для квартир.

До 125,5 кв.м. для домов.

Сделано же это, по словам Свириденко, для того, чтобы "программа оставалась социально ориентированной".

Кто может получить льготную ипотеку

Кроме военных, заметила премьер, право на получение льготной ипотеки имеют и другие категории украинцев. В частности:

полицейские;

учителя;

врачи;

ученые;

ветераны и члены их семей;

ВПЛ.

Как купить жилье через єОселю

Подать заявку через Дію.

Получить предложения от банков и выбрать одно из них.

Пройти проверку данных и документов в выбранном банке.

Выбрать жилье, которое планируете купить.

Как рассказали в Дії, недвижимость для покупки нужно вібрать самостоятельно. После этого нужно предоставить в банк необходимые для получения кредита документы.

Заключить договоры с банком и договор купли-продажи

"Недвижимость оформляется в вашу собственность. Кредитные средства перечисляются банком на счет продавца недвижимости", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, уже сейчас каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших 5 лет. Наибольший интерес, подчеркивается, вызывают малобюджетные квартиры и жилые дома на вторичном рынке.

