В Украине обновили правила покупки жилья: кто сможет получить кредит с низким процентом
В Украине заработала ипотека для мобилизованных – в рамках программы єОселя. Теперь такие военнослужащие могут брать ипотеку под 3% годовых вместо 7% – равно как и те, кто служит по контракту.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:
- Банки уже оформляют первые заявки.
- В целом же, в настоящее время уже 11 185 военнослужащих смогли приобрести жилье на выгодных условиях.
"Программа помогает украинским семьям покупать собственное жилье дома – в Украине. Правительство будет продолжать обновлять условия программы под реалии времени, чтобы как можно больше украинцев могли приобрести свой дом", – говорится в сообщении.
Какие квартиры можно купить в рамках єОселя
Вместе с тем, подчеркнула премьер, государство установило четкие лимиты на площадь жилья, которое украинцы могут приобрести в рамках єОселі. Они составляют:
- До 115,5 кв.м для квартир.
- До 125,5 кв.м. для домов.
Сделано же это, по словам Свириденко, для того, чтобы "программа оставалась социально ориентированной".
Кто может получить льготную ипотеку
Кроме военных, заметила премьер, право на получение льготной ипотеки имеют и другие категории украинцев. В частности:
- полицейские;
- учителя;
- врачи;
- ученые;
- ветераны и члены их семей;
- ВПЛ.
Как купить жилье через єОселю
- Подать заявку через Дію.
- Получить предложения от банков и выбрать одно из них.
- Пройти проверку данных и документов в выбранном банке.
- Выбрать жилье, которое планируете купить.
Как рассказали в Дії, недвижимость для покупки нужно вібрать самостоятельно. После этого нужно предоставить в банк необходимые для получения кредита документы.
- Заключить договоры с банком и договор купли-продажи
"Недвижимость оформляется в вашу собственность. Кредитные средства перечисляются банком на счет продавца недвижимости", – отметили специалисты.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, уже сейчас каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших 5 лет. Наибольший интерес, подчеркивается, вызывают малобюджетные квартиры и жилые дома на вторичном рынке.
