В Украине обновили правила покупки жилья: кто сможет получить кредит с низким процентом

Роман Костюченко
В Украине заработала ипотека для мобилизованных – в рамках программы єОселя. Теперь такие военнослужащие могут брать ипотеку под 3% годовых вместо 7% – равно как и те, кто служит по контракту.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:

  • Банки уже оформляют первые заявки.
  • В целом же, в настоящее время уже 11 185 военнослужащих смогли приобрести жилье на выгодных условиях.

"Программа помогает украинским семьям покупать собственное жилье дома – в Украине. Правительство будет продолжать обновлять условия программы под реалии времени, чтобы как можно больше украинцев могли приобрести свой дом", – говорится в сообщении.

В Украине заработала ипотека для мобилизованных

Какие квартиры можно купить в рамках єОселя

Вместе с тем, подчеркнула премьер, государство установило четкие лимиты на площадь жилья, которое украинцы могут приобрести в рамках єОселі. Они составляют:

  • До 115,5 кв.м для квартир.
  • До 125,5 кв.м. для домов.

Сделано же это, по словам Свириденко, для того, чтобы "программа оставалась социально ориентированной".

Кто может получить льготную ипотеку

Кроме военных, заметила премьер, право на получение льготной ипотеки имеют и другие категории украинцев. В частности:

  • полицейские;
  • учителя;
  • врачи;
  • ученые;
  • ветераны и члены их семей;
  • ВПЛ.

Как купить жилье через єОселю

  • Подать заявку через Дію.
  • Получить предложения от банков и выбрать одно из них.
  • Пройти проверку данных и документов в выбранном банке.
  • Выбрать жилье, которое планируете купить.

Как рассказали в Дії, недвижимость для покупки нужно вібрать самостоятельно. После этого нужно предоставить в банк необходимые для получения кредита документы.

  • Заключить договоры с банком и договор купли-продажи

"Недвижимость оформляется в вашу собственность. Кредитные средства перечисляются банком на счет продавца недвижимости", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, уже сейчас каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших 5 лет. Наибольший интерес, подчеркивается, вызывают малобюджетные квартиры и жилые дома на вторичном рынке.

