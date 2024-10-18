Что перед отключением должен сделать каждый украинец: как защитить свою технику во время графиков

В Украине зимой ожидаются отключения электроэнергии из-за дефицита. В этот период возможны перепады напряжения: чтобы сохранить технику в этот период необходимо установить реле напряжения.

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Электрик с 27-летним опытом Игорь Х. рассказывает OBOZ.UA: самое первое, что нужно сделать всем накануне отключений – установить реле напряжения. "Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки: а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире, это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения. Простенькое реле сейчас несколько тысяч стоит. Есть и за 17 тысяч, но это как машина: кто-то на Bentley, а у кого-то KIA.

Реле напряжения настраивается таким образом, чтобы во время "прыжков" (или падения) напряжения не подавать ток в квартиру. Это может спасти электроприборы. "Низкое напряжение даже хуже влияет. У меня вчера была установка реле. Женщина рассказывает: вот у меня два года не было и ничего же за время отключений не сломалось. Смотрю, а у нее холодильник стоит такой блестящий. Спрашиваю: за сколько брали, потому что мне детям нужно купить. Она говорит цену и рассказывает, вот сломался у меня недавно, то решили не ремонтировать и брать новый. И она не понимает, что у нее и холодильник прослужил меньше, чем имел, из-за этих перепадов напряжения. У вас может не сразу сгореть техника. Но эти перепады очень сокращают ей срок эксплуатации", – говорит электрик.

Перепады напряжения при дефиците электроэнергии – обычное явление. Об этом неоднократно предупреждали и электричества. Например, на сайте "Черкассыоблэнерго" разместили объяснения техдиректора Павла Солохи, могут быть разные отклонения. А по действующим соблюдениям оператором системы распределения показателей качества электрической энергии не распространяется на случаи применения графиков отключения. Кроме того, нужно также позаботиться об утеплении и альтернативных источниках энергии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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