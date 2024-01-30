Что будет с тарифами на свет и воду для украинцев: в НКРЭКУ и правительстве поделились планами

В Украине Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила для обсуждения двухэтапное изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод ряда водоканалов. Пока решение об изменении тарифов не принимается окончательно, а только выносится на обсуждение.

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Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 января. Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что решение об изменении тарифов не принимается окончательно.

В свою очередь, украинское правительство не планирует изменять цены на электроэнергию для населения. По крайней мере, до конца зимы повышение не ожидается.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram. "Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривни 64 копейки за кВт-ч", – отметил он.

Глава Кабмина добавил, что пока ни в одной области отключений света нет и не планируется. После того, как 50% энергосистемы поразили ракеты и дроны страны-террористки России, были проведены масштабные ремонты и добавлены энергетике 2,2 ГВт мощности.

Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E. Несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и шахедами на объекты украинской энергетики, особенно на востоке Украины, в наших домах есть свет, и это прежде всего заслуга наших энергетиков", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр подытожил: в целом этой зимой власти Украины не планируют изменения никаких тарифов для населения.

Ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") заявил, что в Украине могут значительно повысить тариф на электроэнергию уже в 2024 году почти до 6 грн за кВт*ч, однако только после окончания отопительного сезона.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы с февраля могут получить платежки с повышенными суммами за отопление. Кроме того, придется платить по новым тарифам за доставку газа.

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