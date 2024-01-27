Украинцы получают новые платежки за коммуналку: что изменится и кому придется потратить больше

Украину с февраля могут получить тарифы с повышенными суммами за отопление. Кроме того, придется платить по новым тарифам за доставку газа.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В феврале украинцы будут платить за коммунальные услуги, потребленные в январе. Некоторые суммы в платежках будут отличаться от привычных. К примеру, с 1 января всем потребителям газа перечислили плату за доставку. Тариф не изменился, но дело в том, что плата рассчитывается на определенный объем кубометров, который потребитель ориентировочно использует за год. Для расчета принимают показы за прошлый газовый год (с октября по октябрь).

С января перерасчет происходит с теми показами, которые были с октября 2022-го по октябрь 2023-го. В то время как в прошлом году украинцы платили за доставку, которая была сочтена по потреблению с октября 2021-го по октябрь 2022-го.

Кроме того, в январе на всей территории страны было значительное похолодание. Это приведет к увеличению сумм в платежках за отопление. Потребление в холодные месяцы зимой может достигать пиков и быть на 30% выше, чем в теплые зимние месяцы. Еще одно важное нововведение, которое украинцы ощутят с февраля, это разрешение отключать коммунальные услуги за долги.

OBOZ.UA обзвонил десятки предприятий, оказывающих коммунальные услуги, в разных областях Украины. Большинство из них отметили, что пытаются избегать отключений и судов. Например, в Виннице облводоканал рассказали, что всем должникам сразу предлагают реструктуризацию долга на выгодных условиях, массово отключать должников не планируют. В то же время поставщик электроэнергии в столице отметил, что отключения могут начаться с конца января и они коснутся только крупнейших должников. А среди них есть владельцы нескольких квартир, которые потребляют много электроэнергии, пользуются большим количеством бытовых приборов, но отказываются платить по счетам.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине также не изменится стоимость газа. Для большинства украинцев цена составит 7,96 грн. за кубометр.

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