Украина "разделилась" на 3 энергетические области: почему свет выключают не везде

Отключения света в Украине неравномерны, поскольку из-за российских обстрелов в стране образовались условные 3 "энергетические" области. К примеру, в первой наблюдается переизбыток производства энергии, а в третьей – большой недостаток. Тем не менее, управляемость и целостность системы не утрачены, ч дает основания в будущем ожидать уменьшения количества отключений.

Об этом OBOZ.UA рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев. Он отметил: ныне энергетики работают над переконфигурацией системы. Цель же этого процесса – "сделать так, чтобы в каждом регионе было минимальное количество часов отключения".

"Сколько займет этот процесс, я не могу сказать. Потому что для разных подсистем он будет занимать разное время", – говорится в сообщении.

Почему в одних областях свет отключают реже, чем в других

Дело в том, объяснил Рябцев, что сейчас в системе условно можно выделить три области. Так:

В первой существует избыток генерации – но недостаточно мощностей для того чтобы передать электрическую энергию другим другим подсистемам.

Во второй – недостаток мощностей передачи, для того чтобы перераспределять энергию.

У третьей не хватает мощности для того, чтобы распределить энергию и передать конечному потребителю.

Дело в том, объяснил Рябцев, что такие регионы в основном зависели от одного или двух крупных объектов генерации. А кроме того, были соединены с другими подсистемами небольшим количеством линий электропередач.

"Поэтому сейчас важно сделать так, чтобы недостатки одной системы или подсистемы можно было использовать как возможности для другой. И это позволит уменьшить общий ущерб от того, который был нанесен российскими ударами", – отметил эксперт.

В каком состоянии энергосистема Украины

В целом же, подчеркнул он, несмотря на массовые российские обстрелы, управляемость и целостность системы не утрачены. А потому, утверждает эксперт, энергетики смогут:

Починить по крайней мере, небольшие повреждения.

Провести переключение с основных на резервные источники питания.

"Изобрести" другие мощности, которые можно задействовать в системе.

"После завершения этой работы можно будет ожидать уменьшения продолжительности отключений... Главным приоритетом сейчас должно стать развитие, ввод в эксплуатацию большого количества малых энергетических установок", – резюмировал Рябцев.

