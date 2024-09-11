Будут ли отключать электроэнергию 11 сентября: в "Укрэнерго" сделали заявление
В Украине 11 сентября не планируют применение графиков отключения электроэнергии. Однако в "Укрэнерго" призывают потреблять ток бережливо в течение всех суток. Причины две: потребление электроэнергии растет, а генерация уменьшилась из-за пасмурной погоды, которая влияет на солнечные электростанции.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 18:00 до 22:00", – заявили в "Укрэнерго".
Где проверить, не вернули ли графики
Какие почасовые графики действуют в разных регионах
График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Применяется наиболее жесткий вариант графика (такой же, как в Киеве и области). Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:
- чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;
- кол-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
На Донетчине в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше.
Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:
- в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;
- в кол-центре по телефонам: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.
В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.
- сайты ДТЭК: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;
- телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.
У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.
Какие графики действуют в других регионах
Во Львове здесь можно по адресу увидеть свою группу. Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:
- https://t.me/loeserviceBot
- https://www.viber.com/loebot
В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп. Также можно обратиться по телефону:
- 0 (800) 300-247
- (0542) 659-659
В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будет определяться непосредственно в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь также опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений). Также можно обратиться за консультацией:
- https://t.me/ZPEnergoBot
- 0 (800) 304-502
Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.
Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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