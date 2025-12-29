Большинству украинцев будут отключать свет: объявлен график на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины снова введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от конкретной области.

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 29 декабря. Для бизнеса и промышленных потребителей также будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. При этом, как считает директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко, графики будут действовать в объеме от 2-4 очередей. По его словам, на сегодняшний день накоплен значительный опыт восстановления энергосистемы после атак, и энергетики смогли быстро реагировать на любые повреждения.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему графики будут не у всех

В некоторых областях отключений не будет, т.к. там нет проблем ни с наличием электроэнергии, ни с ее передачей. Как объясняли в "Укрэнерго", почти в каждой области продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Но уровень повреждений энергообъектов в разных регионах неодинаков.

"Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь – самый высокий", – отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, в таких регионах меньше возможностей проводить ремонты. На пути стоят почти постоянные воздушные тревоги, во время которых энергетикам запрещено выполнять работы.

"Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать", – объяснили в "Укрэнерго".

В регионах, которые атакуются врагом реже и расположены дальше от линии соприкосновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области в Украину заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.

Из-за повреждения сетей обесточивание потребителей на Закарпатье не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на вечер 29 декабря в Киеве отменены экстренные отключения электроэнергии, введенные после масштабного российского обстрела энергетики. При этом в столице планируют "синхронизировать" графики – так, чтобы потребители, уже проведшие без света более 8 часов в аварийном режиме, временно не попадали в плановые почасовые графики отключений.

В целом же в ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. Отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас. Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики, отключения света останутся в силе как минимум два месяца, прогнозируют в Минэнерго.

