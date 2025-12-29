Отключений света может стать больше: украинцев предупредили о новых ограничениях

В ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. А отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас.

Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип. Он объяснил это не только последствиями российских атак на энергетику, но и погодными условиями.

"В течение этой зимы были периоды, когда света не было по 12, 14 и по 16 часов. Учитывая то, что сейчас морозы и рост спроса, каких-то смягчений графиков в течение следующих 2-3 недель я бы не ожидал. Поэтому надо понимать, что мы где-то в таком режиме будем жить", – говорит Прокип.

В то же время эксперт предупредил о вероятности новых российских ударов, в результате чего ситуация в энергетике осложнится. Учитывая это, идет некая гонка – украинские энергетики пытаются быстрее ремонтировать, восстанавливать, перезаживлять поврежденные объекты, а российские войска – бить, чтобы Украина не успевала восстанавливаться.

"Поэтому на следующие 2-3 недели ожидать смягчения графиков не стоит, а в отдельные периоды могут быть и несколько более длительные отключения. Надо понимать, когда регионы, где сейчас продолжаются аварийные отключения и где достаточно долго нет электроснабжения, когда они отойдут в режим работы графиков, они будут потреблять больше. Соответственно на другие регионы будет меньше доступной мощности и это будет усиливать графики", – пояснил аналитик.

Россия синхронизировала атаки на энергетику с похолоданием

27 декабря стало известно о российской атаке "Шахедами" по объектам добычи и ТЭЦ Группа Нафтогаз. Атаки синхронизируются с похолоданием – враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. В связи с повреждением энергетического оборудования в Киеве применены аварийные отключения, а в Броварском и Бориспольском районах Киевщины – экстренные отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, в частности, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

