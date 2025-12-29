В Киеве синхронизируют графики, экстренные отключения отменили: что это значит

По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве отменены экстренные отключения электроэнергии, введенные после масштабного российского обстрела энергетики. При этом в столице планируют "синхронизировать" графики – так, чтобы потребители, уже проведшие без света более 8 часов в аварийном режиме, временно не попадали в плановые почасовые графики отключений.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба на брифинге. По его словам, вопросом обеспечения киевлян светом уже занимается Министерство энергетики.

"Что касается Киева, то здесь ситуация стабилизирована, выходим в графики. Где-то примерно три часа назад закончились аварийные отключения, мы вышли в графики. Единственное, о чем надо говорить – пока нет синхронизации, и может такое произойти, люди, у которых были длительные аварийные отключения, попадают и в плановые графики. Сейчас министерство энергетики с этим работает для того, чтобы такого не происходило, и люди, которые сидели более 8 часов без электричества, не попадали сразу в плановые графики отключений", – заявил Кулеба.

В то же время в Киевской области самая сложная ситуация фиксируется в Вышгородском районе. Без электроэнергии еще остаются около 10 тысяч потребителей.

"Мы видим в СМИ, соцсетях, что люди жалуются на то, что нет в том или ином районе, микрорайоне отопления или электроэнергии... Но ожидаем к вечеру (29 декабря. - Ред.) полного восстановления", – анонсировал вице-премьер.

Он напомнил, что в последней массированной атаке на украинскую энергетику Россия задействовала более 500 дронов и 30 ракет. Основной целью агрессора стали теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. Отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас.

Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики, отключения света останутся в силе как минимум два месяца, прогнозируют в Минэнерго.

