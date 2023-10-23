Больше половины украинцев не готовы к зиме: количество таких людей выросло

Большинство украинцев не готовятся к зиме – т.е., не утепляют свои дома и квартиры, не покупают теплые вещи, не запасаются индивидуальными средствами энергообеспечения и т.д. Таких "насобиралось" 56%. При этом в прошлом году в это же время к зиме не готовились 51% украинцев. Т.е., количество таких людей выросло – несмотря на уже приобретенный опыт тяжелой зимы 2022/23 годов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber. Согласно ему, еще 16% украинцев не покупают все необходимое накануне зимы 2023/24 годов, поскольку запаслись такими вещами еще в прошлом году.

В то же время 28% респондентов все же готовятся к похолоданию. Самыми популярными методами являются:

приобретение теплых вещей и одеял – 8% респондентов;

утепление помещения – 8%;

заклеивают щели в окнах или утепляют их – 4%;

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покупают обогреватели – 2%;

приобретают зарядную станцию – 2%;

покупают дизель-генератор – 1% приобрели.

Помимо этого, 2% опрошенных сделали все из вышеперечисленного. А 1% респондентов планирует переезд.

Как утеплить окна

В то же время, утеплять свои жилища все же стоит. Особенно, жителям многоквартирных домов – ведь в случае отключений электроэнергии подача тепла также будет прервана. В частности, нужно утеплить окна.

Прежде всего, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратится к специалистам для настройки;

наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Как сообщал OBOZ.UA, также следует отставить от батарей мебель и поднять шторы над ними. Это нужно для того, чтобы они не мешали теплу "выходить" в комнаты.

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