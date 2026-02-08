Более 500 млн грн из Нацрезерва и 40 фур энергооборудования: какие регионы получат помощь

Украина закупила за средства Национального резерва мобильное энергооборудование на более 546 млн грн и уже отправила почти 40 фур с техникой в Киев и Харьковскую область. Столица получает 4 когенерационные установки по 2,3 МВт, а Харьковская область 3 установки по 4,3 МВт, чтобы быстро усилить энергосистему в случае аварий и атак.

Видео дня

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, первые партии оборудования уже отправились в регионы, которые сейчас больше всего нуждаются в дополнительных источниках энергии.

Всего приобретено около 40 грузовиков с мобильным энергетическим оборудованием. Часть этой техники уже доставляется на места и готовится к введению в эксплуатацию.

В столицу направлено 16 фур, которые перевозят 4 когенерационные установки мощностью по 2,3 МВт каждая. Общая стоимость этого оборудования составляет 241,8 миллиона гривен. Когенерационные установки позволяют одновременно производить электрическую и тепловую энергию, что особенно важно для обеспечения стабильной работы больниц, котельных, объектов водоснабжения и другой критической инфраструктуры.

Еще 21 грузовик направляется в Харьковскую область. Регион получит 3 когенерационные установки мощностью по 4,3 МВт каждая. Их общая стоимость составляет 304,3 миллиона гривен. С учетом поставок в Киев суммарная мощность уже отправленного оборудования превышает 22 МВт.

Кроме когенерационных установок, государство уже законтрактовало генераторы большой мощности общим объемом более 100 МВт. Первые из них уже прибыли в Киев, а следующие поставки ожидаются в ближайшее время.

Национальный резерв мобильного и модульного энергетического оборудования был создан Министерством развития общин и территорий совместно с Агентством восстановления. Его главная задача – оперативно поддерживать общины во время аварий, ремонтных работ или в результате российских атак. Всего на формирование этого резерва из государственного бюджета уже направлено 2,6 миллиарда гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этой недели. Энергетическая ситуация остается сложной, что не позволяет отменить аварийные отключения в отдельных регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!