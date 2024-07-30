Ближайшие три месяца отключений света не будет: энергетики рассказали, при каких условиях это возможно

В течение следующих трех месяцев, в отсутствие новых ударов на энергетические объекты, в Украине не будет отключений света или они будут минимальными. Потребителей просят переносить потребление электроэнергии на дневные часы с 11:00 до 15:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Видео дня

Об этом сообщил советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко в комментарии Киев24. С началом похолодания объем генерирующего электричества в системе увеличился, а потребление снизилось.

"Мы вошли в период, когда генерирующего электричества в системе стало больше. Температура упала. Снизилось потребление. Мы, к сожалению, погодозависимы, и сегодня находимся в относительном балансе ", - отметил Бойко.

Это означает, что при отсутствии внешних воздействий, энергетическая система Украины способна обеспечить стабильные поставки электроэнергии на ближайшие три месяца. По словам советника, если не будет новых ударов на энергетические объекты, украинцы смогут прожить следующие три месяца без отключений света или с минимальными ограничениями:

"В ближайшие месяцы – вообще без отключений или с минимальными ограничениями", – отметил Бойко. Он также добавил, что в случае возникновения ограничений они будут носить незначительный характер и будут иметь место только в отдельные дни.

Энергетики призывают украинцев оптимизировать потребление электроэнергии, перенеся его на дневные часы с 11-ти до 15-ти. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему в часы наибольшей солнечной активности, когда солнечные станции работают наиболее эффективно.

В течение нескольких недель Украина сталкивалась с аномальной жарой, что привело к резкому росту потребления электроэнергии. В результате, энергетики вынуждены были вводить жесткие ограничения электроснабжения для бытовых потребителей. В среднем света не было более 12 часов в сутки в некоторых зонах.

После похолодания ситуация значительно улучшилась. Например, 29 июля графики отключений света действовали всего два часа – с 20:00 до 22:00, а сегодня, 30 июля, по всей территории Украины отключения света применять не будут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения света в Украине существенно снизились благодаря возвращению к работе двух энергоблоков АЭС и снижению температуры, что уменьшило использование кондиционеров. Однако зимой возможен возврат жестких графиков отключений из-за высокого уровня потребления и возможных атак на энергетическую инфраструктуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!