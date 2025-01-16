Беженку через суд заставили заплатить долги за коммуналку в квартире бывшего мужа в Украине: она забыла выписаться из жилья

Фрунзенский районный суд Харькова, рассмотрев дело 45/4654/24, обязал украинку, которая еще в марте 2022-го выехала за границу, вместе с бывшим мужем заплатить коммунальный долг за его квартиру. Речь идет о задолженности в сумме 74242 грн за отопление и горячую воду.

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Задолженность сформирована за период с 2016-го по 2024-й, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. При этом женщина заявляет, что не проживает в этой квартире, принадлежащей бывшему мужчине еще с 2015-го. В 2017-м она рассталась с мужем, однако вплоть до конца 2024 года была зарегистрирована в этой недвижимости.

"Ответчик не проживает по адресу и не является собственницей указанной квартиры. Отмечает, что развелась и после этого перестала проживать в указанной квартире, а потому не может быть должником в спорных правоотношениях. Ответчик была вынуждена выехать за пределы Украины из-за введения на территории Украины военного положения и систематических обстрелов г. Харькова, поэтому отсутствует возможность подать в суд оригинал акта о фактическом месте жительства", – говорится в материалах дела.

Из-за того, что беженка даже после выезда за границу 19 марта 2022-го была зарегистрирована в квартире мужчины, суд решил, что она обязана платить за коммуналку. Долг в размере 74242 грн она должна заплатить вместе со своим мужем. "Иск коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" к Коммунальному предприятию "Харьковские тепловые сети" к ЛИЦО_1 (беженко, - Ред.), ЛИЦО_2 (ее бывший муж, - Ред.) задолженности за предоставленные услуги удовлетворить", - говорится в материалах дела.

Отметим, украинцы должны платить за централизованное отопление (если не установлен квартирный счетчик) и содержание многоквартирного дома даже в том случае, если он не живет в квартире. Также будет начисляться и абонплата на газ. При этом такие начисления почти невозможно отменить через суд.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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