Без света будет половина Киева: график отключений электроэнергии на 24 июня

В Киеве 24 июня все сутки будут действовать графики отключения электроэнергии – с 00:00 до 24:00. Это означает, что при превышении городом лимитов потребления жителям столицы будут отключать свет – согласно опубликованным ранее графикам. При этом вечером, как ожидается, без света будет находиться половина Киева.

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О сложившейся ситуации сообщили в "ДТЭК Киевские электросети". Призвав:

доставать приборы из розеток во время отключения;

не включать одновременно несколько мощных устройств после восстановления энергоподачи.

"24 июня в течение суток по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения. Соответствующее распоряжение дал НЭК Укрэнерго", – говорится в сообщении.

Без света будет половина Киева

В свою очередь, генеральный директор энергкомпании Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что 24 июня "графики будут работать все сутки – с 00:00 до 24:00". В то же время отметив: "половина киевлян вечером будут с ограничениями".

Возможно, это связано с тем, что, как сообщили в "Укрэнерго", с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причем по всей стране.

Где смотреть графики отключений света

Проверить же информацию о применении отключения киевляне могут по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.

Белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства (прозванного в народе "экофлоу" – по названию одного из самых известных производителей) – ведь от его мощности зависит и цена. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

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