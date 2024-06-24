Телефоны и павербанки лучше зарядить: в Украине вводят усиленные отключения света
В Украине в течение всех суток 24 июня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики почасовых отключений света – во всех областях. При этом с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Поэтому следует держать всю важную технику – к примеру, телефоны, ноутбуки, павербанки и зарядные станции – заряженной.
О ситуации в энергетике сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причиной усиленных ограничений является сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.
"Графики почасовых отключений действуют все сутки. С 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Из-за масштабности повреждений ... Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", – говорится в сообщении.
При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов потребления в области.
Графики расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.
Как выбрать "экофлоу"
В то же время, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства (прозванного в народе "экофлоу" – по названию одного из самых известных производителей) – ведь от его мощности зависит и цена.
Дело в том, что можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.
Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, специалисты и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии более 10 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым – в частности, следует запастись водой и едой.
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