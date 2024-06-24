Как выбрать "экофлоу": инструкция по рассчету мощности зарядной станции
Возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства (прозванного в народе "экофлоу" – по названию одного из самых известных производителей) – ведь от его мощности зависит и цена.
Дело в том, что можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.
"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.
Как работает калькулятор
Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
Как выбрать зарядную станцию с помощью калькулятора
К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:
- Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;
- лампа LED на 10 Вт, 3 часа;
- телевизор на 75 Вт, 2 часа;
- холодильник на 100 Вт, 24 часа.
На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:
- минимальная емкость станции – 2 640 Вт*час;
- минимальная пусковая мощность – 397 Вт;
- минимальная рабочая мощность – 197 Вт.
Также программа выдает список подходящих зарядных станций – без указания мест, где их можно купить. При этом стоит помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – только несколько для примера. В конкретном случае калькулятор советует купить:
- зарядную станцию Jackery Explorer 3000 Pro. Производитель продает ее по акционной цене 109 999 грн (цена без акции – 133 999 грн);
- либо же EcoFlow DELTA Pro. В авторизированном магазине такой прибор стоит 105 999 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, специалисты и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии более 10 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым – в частности, следует запастись водой и едой.
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