Как выбрать "экофлоу": инструкция по рассчету мощности зарядной станции

Возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства (прозванного в народе "экофлоу" – по названию одного из самых известных производителей) – ведь от его мощности зависит и цена.

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Дело в том, что можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

Как работает калькулятор

Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Как выбрать зарядную станцию с помощью калькулятора

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 640 Вт*час;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций – без указания мест, где их можно купить. При этом стоит помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – только несколько для примера. В конкретном случае калькулятор советует купить:

зарядную станцию Jackery Explorer 3000 Pro. Производитель продает ее по акционной цене 109 999 грн (цена без акции – 133 999 грн);

либо же EcoFlow DELTA Pro. В авторизированном магазине такой прибор стоит 105 999 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, специалисты и представители власти признают: предстоящая зима будет тяжелой. В частности, не исключается, что при температуре 10 градусов ниже нуля украинцы будут сидеть без электроэнергии более 10 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым – в частности, следует запастись водой и едой.

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