Аварийные отключения электроэнергии: более 32 тысяч абонентов остаются без света

2 июня из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины и последствий массированных атак применяются аварийные отключения электроэнергии. Они действуют во всех регионах, кроме Волыни, Закарпатья и Львовской области.

Об этом сообщает Минэнерго. "Действуют ограничения электроснабжения для потребителей; из-за непогоды в трех областях без света более 32 тысяч абонентов ", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, без привлечения аварийной помощи. Однако вечером минувших суток и текущей ночью применялись ограничения для потребителей, которые будут действовать и сегодня вечером.

После шести массированных атак на энергосистему в стране ощущается значительная нехватка мощности. Энергетики активно работают над ликвидацией последствий, производятся ремонты. Однако система остается чувствительной, поэтому периоды отключений могут увеличиваться. В частности, в ряде областей сегодня применены экстренные отключения.

Энергетики фиксируют и устраняют последствия произошедшей накануне массированной атаки. В Ивано-Франковской области обломками ракет была повреждена воздушная линия облэнерго. Во Львовской области из-за падения обломков оборваны провода, однако линия уже в работе.

В Винницкой области на одной из подстанций во время воздушной тревоги отключалось оборудование, что повлекло за собой обесточивание высоковольтных воздушных линий. В нескольких областях Украины происходили кратковременные отключения:

Сумская область: на подстанции облэнерго отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители, все потребители заживлены;

на подстанции облэнерго обесточивались бытовые потребители, все потребители заживлены; Киевская область: отключались воздушные линии и подстанции облэнерго, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и сельскохозяйственных предприятий;

отключались воздушные линии и подстанции облэнерго, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и Николаевская область: кратковременно выключалась воздушная линия облэнерго, из которых не струились бытовые потребители, все потребители заживлены.

Из-за непогоды на утро остаются обесточенными 133 населенных пункта в Киевской, Черниговской и Хмельницкой областях, охватывающих более 32 тысяч абонентов. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 26134 МВт*ч. Экспорт электроэнергии не предполагается.

Также сегодня, 2 июня по сообщению "Укрэнерго" с 09:00 и на протяжении всех суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине действуют аварийные отключения. Кроме Волыни, Закарпатья и Львовщины,

Причина – тяжелая ситуация в энергосистеме в результате новой атаки россиян на объекты сети системы передачи электроэнергии. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения, не ограничивается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ввели временные экстренные отключения электричества. Ограничения введены по всей стране, свет выключают без предварительного графика в аварийном режиме.

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