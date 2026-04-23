"Атомка в Украине – номер один": Зеленский раскрыл, что ждет энергетику страны

Украина планирует и в дальнейшем развивать собственную энергосистему – в частности атомную энергетику и возобновляемые источники энергии. Также нарабатывается сеть децентрализованной генерации.

Видео дня

Об этом, общаясь с журналистами 23 апреля, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил важность АЭС, которые являются базой украинской энергосистемы.

"Мы бы не прошли ни одной зимы без нашей атомной генерации, поэтому мы будем точно продолжать (развитие атомной генерации. – Ред.) – это для нас на сегодня серьезная база. Безусловно, развивая альтернативную генерацию: солнце, ветер и другие возможности", – ответил глава государства на вопрос от медиа.

Президент отметил, что в Украине разрабатывают сеть децентрализованной генерации – опыт российских обстрелов показал, что это главный фактор обеспечения страны электроэнергией. В частности уделяется внимание тепловой генерации.

"Но атомка в Украине сегодня – это номер один, и мы будем продолжать развивать это направление. Во время войны сложно строить, запускать дополнительные блоки – все это сложно, все это дорогостояще, но тем не менее", – резюмировал Зеленский, напомнив, что Россия с 2022 года оккупировала Запорожскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей АЭС Европы.

Украина соскочила с "атомной иглы" РФ

Россия потеряла статус главного поставщика ядерного топлива в Украину, который она сохраняла в течение десятилетий. Теперь украинские АЭС работают на топливных сборках американского производства.

Этого результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с компанией Westinghouse Electric Company. Поэтому в будущем планируется поставка реакторов и системы долговременного отвода тепла от этого производителя.

Кроме того, подтверждены намерения по строительству новых энергоблоков и локализации производства компонентов топливных сборок в Украине с участием американской компании.

Как сообщал OBOZ.UA, вместо этого ЕС продолжает закупать российское ядерное топливо. В январе во французском порту Дюнкерк были вновь зафиксированы факты импорта и экспорт урана из российского "Росатома" во французские EDF, Orano и Framatome.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!