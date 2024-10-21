Через неделю энергетики вернули свет в 80 населенных пунктах после вражеских атак – ДТЭК

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет 47,5 тысяч семей в 80 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

Несмотря на постоянную опасность на Донетчине, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 32,6 тысячи домов.

Постоянно страдает от вражеских атак и Днепропетровщина. Здесь с 14 по 20 октября удалось возобновить электроснабжение в домах 14,9 тысячи семей.

В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах энергетики возвращали свет уже десятки раз и они продолжают это делать, несмотря на атаки.

Ранее сообщалось, что в прифронтовых регионах энергетики ДТЭК Рината Ахметова работают почти круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.