Через неделю энергетики вернули свет в 80 населенных пунктах после вражеских атак – ДТЭК
На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет 47,5 тысяч семей в 80 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Несмотря на постоянную опасность на Донетчине, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 32,6 тысячи домов.
Постоянно страдает от вражеских атак и Днепропетровщина. Здесь с 14 по 20 октября удалось возобновить электроснабжение в домах 14,9 тысячи семей.
В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах энергетики возвращали свет уже десятки раз и они продолжают это делать, несмотря на атаки.
Ранее сообщалось, что в прифронтовых регионах энергетики ДТЭК Рината Ахметова работают почти круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.