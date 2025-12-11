CBAM может забрать у Украины десятки тысяч рабочих мест – Климатическая платформа ФРУ

Введение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) несет для украинской экономики значительно более серьезные риски, чем может показаться на первый взгляд.

Об этом заявила руководитель проекта "Климатическая платформа ФРУ" Ольга Кулик.

По словам эксперта, в 2023 году объем украинского экспорта товаров в ЕС, которые подпадают под CBAM, составил $3,6 млрд, или 9,9% всего экспорта из Украины. Европейское направление было ключевым для большинства углеродосодержащей продукции:

"78,3% украинского экспорта электроэнергии, 80,7% экспорта алюминия, 82,5% экспорта черных металлов и металлопродукции, 86,5% цемента и цементных клинкеров, а также 90,0% экспорта удобрений в 2023 году были направлены в ЕС", – отметила Кулик.

Она предупреждает, что экономический удар от CBAM может быть резким уже в первый год после введения. По оценке эксперта, ВВП Украины может уменьшиться на 4,8%, а экспорт в ЕС– упасть на 7,8%.

При этом бюджет ежегодно будет недополучать $2,8 млрд, а рынок труда потеряет более 73 тыс. рабочих мест. В среднесрочной перспективе потери будут еще более масштабными: при таком сценарии в 2030–2035 годах общие потери занятости могут достичь почти 120 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления упадут на $3,6 млрд.

Кулик отмечает, что от CBAM пострадают не только экспортеры, но и все звено поставщиков сырья и материалов на внутреннем рынке. При этом возможности для адаптации у украинских предприятий ограничены.

"В отличие от европейских металлургических заводов, работающих в относительно стабильных условиях и получающих от Еврокомиссии миллиардные гранты на декарбонизацию, украинские металлурги таких возможностей не имеют", – подчеркивает она.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко подчеркнул, что Украина имеет шанс получить отсрочку действия механизма трансграничной углеродной корректировки, однако нужны срочные действия правительства.