Бюджетные потери от закупки китайских труб госкомпанией УГД составили $20 млн налогами - СМИ

На протяжении последних двух лет компания Vorex, поставляющая китайские трубы в Украину, заработала на подрядах АО "Укргазвидобування" почти $100 млн., не оплатив в украинские бюджеты ни копейки. В то же время, если бы эти заказы выполнял украинский производитель, в бюджеты всех уровней вернулись бы с этой суммы около $20 млн налогами: НДС, НДФЛ и налогом на прибыль.

Об этом пишет издание "Телеграф" со ссылкой на "Монополист".

"Помимо всего прочего, для расчетов по импортным контрактам УГД с Vorex приходится закупать валюту, которая давит на курс гривны и финансовую стабильность государства", — говорится в материале.

Издание напоминает, что 18 января УГД объявила 4 тендера на закупку обсадных труб, которые использует в буровых скважинах, стоимостью 1,4 млрд грн. Vorex подала жалобу в Антимонопольный комитет (АМКУ), указывая на то, что заказчик поставил слишком малые сроки поставки: 90 – 120 дней. Участник потребовал увеличить сроки до 180 дней минимум.

В прошлом году Vorex уже не выполнял указанные сроки поставки УГД, попытавшейся взыскать средства в счет банковской гарантии, предоставленной банком "Глобус". Но Vorex заблокировал ее взыскание через Киевский хозсуд в начале января.

Vorex поставляет государственным УГД и Оператору ГТС Украины трубы разного ассортимента китайских компаний Tianjin Pipe Corporation Limited (TPCO) и Hengyang Valin Steel Tube (HYST). На сайтах обеих китайских корпораций можно найти новости о поставках трубной продукции в Россию. TPCO снабжала низкотемпературные трубы для бурения в Сибири. А HYST поставляла трубы для газопровода "Сила Сибири" из РФ в Китай.