За фейковые данные в "Резерв+" могут заблокировать счета: кто в зоне риска

Банковские счета военнообязанных, которые указали поддельные адреса проживания в системе "Резерв+", могут заблокировать. Дело в том, почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии военнообязанного по адресу, который указан в "Резерв+", может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК сразу выносило постановление о наложении штрафа. А это в свою очередь грозит блокировкой счетов.

Как сообщает специализированное издание sud.ua, надлежащим подтверждением оповещения является почтовое уведомление, которое посылало ТЦК по адресу, указанному при обновлении данных, в котором проставлена отметка об отсутствии лица по этому адресу. "Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил военного учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, предоставившие в "Резерв+" недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами", – отмечают специалисты.

Для физических лиц штрафы составляют до 25,5 тыс. грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн. В случае неуплаты такого штрафа счета нарушителя могут быть заблокированы, а имущество изъято в порядке исполнительного производства.

Кроме того, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК может быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение собственных учетных данных, в том числе и адреса. Если данные не были уточнены в течение 60 дней повестка направляется на адрес зарегистрированного места жительства (по "прописке").

Повестка о вызове в ТЦК направляется не позднее, чем в следующий день после подписи повестки руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Однако здесь есть важный момент – что считать "обновлением данных". Ведь постановление Кабмина о регулировании "Резерв+" не опубликовано. Хотя, по словам Минобороны, оно было принята 10 мая, однако никаких уведомлений о номере, названии, дате принятия нормативного акта, регулирующего порядок обновления данных с помощью приложения, от Кабмина не поступало", – отмечают юристы.

Также они указывают: в законе о заочных штрафах говорится, что штрафы не применяются в случае, если Минобороны как держатель реестра "Оберег" может получить персональные данные призывника (военнообязанного) через другие информационные системы, реестры и базы данных. "То есть в теории мужчину не должны штрафовать за несообщение о том, что он, к примеру, стал студентом, если такие данные можно получить из базы Минобразования", – объясняют специалисты.

Впрочем, и тут есть проблема. Законодатель не уточнил, каким образом ТЦК, вынося постановление о штрафе, должно понять и учесть, имеет ли Минобороны возможность получить персональные данные военнообязанных путем электронного взаимодействия.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, за какие нарушения воинского учета украинцев могут объявлять в розыск. Если в приложении "Резерв+" появилась надпись "в розыске", можно обратиться в службу поддержки или посетить ТЦК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!