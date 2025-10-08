В Украине потратили 5 млн на просмотр порно во время полномасштабной войны: кто получил деньги

За время полномасштабной войны с Россией Украина потратила не менее 10 млн грн на борьбу с распространением любительской порнографии – то есть частного контента, который украинцы продают в интернете. В частности 4,9 млн грн ушло на различные экспертизы, а 5,1 млн – на оплату судебных процессов.

Об этом, как сообщают украинские СМИ, свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора. Всего в стране ежегодно начинают сотни уголовных расследований за изготовление и распространение порно, но с начала большой войны по ним было вынесено лишь 247 судебных приговоров.

Как наказывают украинцев

По данным Офиса генпрокурора, в январе-августе этого года в Украине открыли 1464 уголовных дела по ст. 301 Уголовного кодекса – "Ввоз, изготовление и распространение порнографии". С момента полномасштабного вторжения суды вынесли 247 приговоров – осуждено было 287 человек, из которых примерно 150 получили приговоры за распространение собственного контента, а остальные – чужого.

Впрочем большинство наказанных получили испытательные сроки. К заключению приговорили только десять, хотя их дела еще рассматривают апелляционные суды.

Миллионы на порно

Каждое дело предусматривает экспертизу, в рамках которой специалисты просматривают десятки фото- и видеоматериалов. Средняя стоимость таких экспертиз – 11,3 тыс. грн. Всего с 2022 года расходы на них могли достичь 4,9 млн грн. И хотя формально их платят осужденные, начальное финансирование поступает из госбюджета.

Работа таких экспертов ценится довольно высоко: один из приговоров свидетельствует, что эксперт за 33 часа просмотра материалов один из них получил около 15 тыс. грн. То есть ему платили в среднем около 500 грн в час.

Другая статья расходов – "контрольные закупки". В некоторых случаях полицейские или их агенты под видом обычных пользователей покупают или заказывают контент, чтобы задокументировать факт сбыта. Такой метод часто применяют даже в отношении любительских материалов, что может создавать основания для злоупотреблений. В приговорах упомянуто около 25 дел с контрольными закупками на общую сумму 60 тыс. грн.

Кроме того, с 2022 года по делам по ст. 301 УК проведено более 1,7 тыс. судебных заседаний. Одно заседание обходится государству примерно в 3 тыс. грн. Поэтому только судебные расходы достигают 5,1 млн грн – без учета работы следователей, прокуроров и экспертов.

Ранее OBOZ.UA, модели Onlyfans задолжали государству более 384 млн грн налогов на доходы в 2020–2022 годах. Накануне одна из моделей ставила вопрос отмены уголовной ответственности, аргументируя это уплатой 40 млн грн налогов.

