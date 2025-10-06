Модели Onlyfans задолжали государству сотни миллионов налогов: ГНС раскрыла цифры

Модели Onlyfans задолжали государству более 384 млн грн налогов из-за доходов 2020–2022 годов. Накануне одна из моделей поднимала вопрос отмены уголовной ответственности, аргументируя это уплатой 40 млн грн налогов.

Такие цифры предоставила Государственная налоговая служба (ГНС) в комментарии СМИ. По информации налогового органа, сумма задолженности возникла у физических лиц – налоговых резидентов Украины, которые в течение 2020–2022 годов получали доходы от компании Fenix International Ltd, которая является владельцем платформы Onlyfans.

Общая сумма налогового долга по состоянию на 1 сентября 2025 года составляет 384,7 млн грн. "В ходе обработки предоставленной информации начиная со 2 октября 2024 года и по состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма налогового долга, который возник у физических лиц из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd в течение 2020-2022 годов, составляет 384,7 млн грн", – говорится в ответе ГНС.

Кроме того, 10 марта 2025 года ГНС получила от компании Fenix International Ltd данные об объемах доходов украинских пользователей Onlyfans за 2023 год. Эта информация уже была предварительно обработана, и 5 сентября 2025 года ее направили в территориальные органы налоговой службы для дальнейшей отработки.

Платформа Onlyfans известна прежде всего как сервис для размещения и монетизации взрослого контента. В Украине изготовление и распространение порнографической продукции уголовно наказуемо. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса Украины, за подобную деятельность грозит до 7 лет лишения свободы.

Несмотря на уголовный запрет, налоговые органы продолжают взимать налоги с доходов моделей, работающих на платформе. При этом сама компания Onlyfans является плательщиком налога на добавленную стоимость в Украине, уплачивая НДС за приобретенный украинскими потребителями контент.

Интересно, что накануне одна из украинских моделей Onlyfans зарегистрировала петицию на сайте Офиса президента с требованием отменить уголовную ответственность за изготовление взрослого контента. Она аргументировала свою просьбу тем, что уже уплатила 40 млн грн налогов с доходов, полученных на платформе.

