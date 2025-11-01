Болгария запретила экспорт топлива в ЕС: чем оправдали решение

Болгария решила приостановить экспорт и внутренние поставки нефтепродуктов, главным образом дизельного и авиационного топлива, в страны-члены Европейского Союза (ЕС). Запрет не будет распространяться на заправку отечественных или иностранных судов и самолетов, а также на внутренние поставки вооруженным силам стран-членов ЕС и НАТО.

Видео дня

Об этом сообщает BTA. Соответствующее решение в пятницу, 31 октября, принял парламент 135 голосами против 4. Еще 42 депутата воздержались во время голосования за законопроект.

Согласно резолюции Комитета по вопросам бюджета и финансов, эта мера мотивирована необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива, учитывая санкции, недавно введенные США против российской компании "Лукойл".

В Болгарии "Лукойл" владеет крупнейшим на Балканах нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл Нефтехим Бургас" через свою швейцарскую дочернюю компанию Litasco. "Лукойл" также владеет ведущей болгарской компанией по розничной торговле моторным топливом "Лукойл Болгария" через Litasco.

По данным Антимонопольного комитета, "Лукойл Болгария" имеет относительно большую долю рынка в этой стране и является лидером рынка оптовой торговли автомобильным топливом, доля которого колеблется от 40-50% до 50-60%.

"Именно из-за 89,97% акций "Лукойла" через Litasco эти ключевые болгарские энергетические активы попадают под действие недавних санкций США. Ожидается, что санкции повлияют на способность компании нормально функционировать в глобальной финансовой системе, потенциально ограничивая ее доступ к международным банковским услугам и цепочек поставок, которые зависят от долларов США или американских юридических лиц", – сказано в сообщении.

Глава бюджетного комитета Делиан Добрев уточнил, что запрет на экспорт нефтепродуктов является превентивной мерой, направленной на предотвращение злоупотреблений на рынке.

"Причина заключается в том, чтобы предотвратить спекуляции ценами, поскольку есть заинтересованные стороны, которые пытаются прибегнуть к такой практике", – добавил он.

По словам Добрева, временные ограничения не касаются бензина, поскольку объемы, производимые в стране, превышают внутреннее потребление. Ограничение касается нефтепродуктов, на которые существует риск искусственного завышения цен. Болгария потребляет преимущественно дизельное топливо – на него приходится более 80%, тогда как на бензин – менее 20%.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в просьбе сделать исключение из санкций против российской нефти. При этом американский лидер назвал его "другом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!