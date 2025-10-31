Трамп похвастался, что отказал Орбану в освобождении от санкций против российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в просьбе сделать исключение из санкций против российской нефти. При этом американский лидер назвал его "другом".

Об этом он сказал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о позиции венгерского лидера. Репортер спросила у Трампа о том, как он ответил на вопрос Орбана о возможности исключения относительно санкций США против российских нефтяных компаний.

"Он попросил об исключении. Мы не дали ему разрешения, но да, он попросил. Виктор, он мой друг. И он попросил об исключении", – ответил президент США.

Таким образом Трамп подтвердил, что Вашингтон не согласился на ослабление санкций.

Орбан готовится оправдывать перед Трампом зависимость Венгрии от российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Трампом 7 ноября планирует объяснить, почему его страна зависит от российских энергоносителей.

По словам Орбана, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому может получать нефть только по сухопутным трубопроводам. Мол, его страна может остаться без энергии, если не адаптируется к ситуации, которая возникла в результате введения американских санкций против нефтяных компаний РФ.

Венгерский чиновник подчеркнул, что "нужно заставить американцев понять это", что им нужно "какое-то освобождение от санкций США". По его словам, "каждое государство имеет право защищать себя на национальном уровне от такого режима санкций".

Издание Telex отмечает, что венгерское правительство пытается убедить общество, что отказ от российских энергоносителей является опасной и слишком дорогой инициативой, которую якобы навязывает "злой Запад". Однако эксперты считают, что наоборот – если Венгрия не начнет процесс отказа от российских поставок сейчас, в будущем это приведет к значительно большим рискам и затратам.

"Если бы страну заставили отказаться от российских энергоносителей позже, были бы значительно большие риски и расходы, чем если Венгрия начнет этот процесс сейчас по собственному желанию", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Их Вашингтон ввел, пытаясь заставить Москву пойти на прекращение огня в Украине.

