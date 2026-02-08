Зеленский: РФ почти ежедневно бьет по энергетике, логистике и жилым домам; на это нельзя закрывать глаза

Более 2000 ударных дронов, 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов Россия запустила по украинским городам и селам только за эту неделю. Ежедневно враг атакует энергетику, логистическую инфраструктуру и жилые дома.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это происходит даже тогда, когда продолжается дипломатическая работа ради мира.

"На российские атаки нельзя закрывать глаза. Когда нет ответа мира, ударов становится больше. И каждый раз более жестоких. Остановить это можно реальной поддержкой Украины, нашей защиты. Нужны ракеты для систем ПВО, оружие для наших воинов, которые ежедневно сдерживают эту агрессию. И чтобы дипломатия сработала, нужно постоянное давление на Россию. Цена за эту войну для них должна быть настолько высокой, чтобы война перестала быть для РФ приемлемой", – сказал Владимир Зеленский.

Последние заявления Владимира Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский распорядился, чтобы украинское правительство и Министерство внутренних дел усилили помощь южным регионам. По его словам, в Одесской и Николаевской областях сложная ситуация не только в коммунальной сфере после российских обстрелов, но на дорогах в результате погодных условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

