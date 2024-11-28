Без изменений прайс-кепов вечерний импорт электроэнергии станет невозможным, – Гриб

Необходимо изменить ценовые ограничения рынка для стабильного импорта электроэнергии.

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Об этом заявила народная депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Виктория Гриб во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По ее словам, текущие прайс-кепы создают серьезные препятствия энергетической безопасности Украины.

"Если действительно оставлять те прайс-кепы, которые мы только что услышали, снова будем проблемы", - предупредила депутат.

Она подробно объяснила негативные последствия сохранения существующих ценовых ограничений. не население, а я имею в виду предприятия", – отметила депутат.

Гриб предложила два варианта решения проблемы с прайс-кепами: "Для того чтобы мы были с электрической энергией, все же мое предложение вообще отменить прайс-кепы. Если не отменять, то тогда хотя бы принять такие, которые будут соответствовать ценам в Европе , которую мы хотим заставить, чтобы они нам помогали".

Депутат предупредила, что без изменений в ценовой политике предприятия могут быть вынуждены искать альтернативные источники энергии: "Тогда будут сами пытаться использовать генераторы. Мы же знаем, какая будет цена и не всегда эти генераторы можно будет вообще использовать".

В завершение Гриб призвала коллег к реалистическому подходу в решении вопроса прайс-кепов. Он считает, что усиленное государственное регулирование, особенно в условиях кризисов, не должно быть общим правилом, а только носить технический характер на случай экстренных ситуаций.