НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку: что теперь будет с процентами по депозитам в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) заметно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт – с 14,5% до 15,5%. Таким образом НБУ старается бороться с инфляцией. Как считают в банковском секторе, увеличение "учетки" приведет к тому, что проценты по гривневым вкладам могут вырасти на 0,5-1 процентный пункт до середины апреля. А максимальные ставки могут впервые с 2023 года достичь 17% годовых.

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Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 7 марта, сообщает пресс-служба НБУ. "Это необходимо для поддержания привлекательности сбережений в гривне, сохранения устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%", – говорится в сообщении Нацбанка.

Это уже третье повышение учетной ставки НБУ подряд. Первое за долгое время произошло в декабре 2024 года (на половину процентного пункта, до 13,5%), второе – в конце января (до 14,5%). А до того НБУ 7 раз подряд снижал "учетку" – с июля-2023 по июнь-2024 (до 13%).

При этом регулятор не исключает, что из-за роста потребительских цен может и дальше повышать учетную ставку. "Более устойчивое, чем ожидалось, давление со стороны фундаментальных факторов и более высокие проинфляционные риски усиливают угрозу ухудшения инфляционных ожиданий и более длительного закрепления инфляции на высоких уровнях. Это соответственно повышает вероятность перехода к циклу снижения учетной ставки позже, чем предполагалось в дальнейшем. Кроме того, в случае дальнейшего роста проинфляционных рисков НБУ не будет медлить с дополнительным усилением процентной политики", – отметил регулятор.

Как объяснил в комментарии OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, рост учетной ставки приведет к увеличению прибыльности гривневых депозитов физических лиц. В результате максимальные ставки по вкладам могут составить до 16-17% годовых.

По его словам, до середины апреля-2025 проценты по вкладам могут вырасти в среднем на 0,5-1 процентный пункт. Да, по утверждению банкира:

средняя доходность вкладов на срок от 3 мес. до 6 мес . может увеличиться до 11,5-12% годовых ;

. может увеличиться до ; вкладов сроком от 9 мес. до 1 года – 12,5-13% годовых ;

; средняя доходность вкладов на срок 6-9 мес. и от 1 года и выше может составить 15-16% (в отдельных случаях с учетом бонусных процентов к базовым ставкам максимальная доходность может достичь 17% годовых).

Вместе с тем, по мнению специалиста, рост доходности ультракоротких вкладов (3-6 мес.) вряд ли способен догнать инфляцию, которая к июню-июлю составит 13-15% в годовом измерении. В то же время интересными для потенциальных вкладчиков могут стать вклады на срок 6-9 мес., уверен банкир.

"В течение марта-апреля в сегменте гривневых вкладов может наблюдаться существенное оживление потенциальных вкладчиков. Собственно граждане могут воспользоваться удобной возможностью не только сохранить существующее состояние от обесценения, но и получить пассивную прибыль. По нашим ожиданиям, в ближайшие недели по сравнению с началом года прирост новых вкладчиков составит 10%. И подавляющее большинство новых вкладчиков, а это около 60-70%, будут размещать средства на вкладах сроком на 6-9 месяцев", – подытожил Замотаев.

В самом НБУ тоже прогнозируют рост ставок по депозитам в гривне. "Это (повышение учетной ставки. – Ред.) будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов", – резюмировали в Нацбанке

Учетная ставка и ее производные – это, по сути, стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость денег, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты и тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки обычно сигнализирует о замедлении потребительской инфляции, а повышение – наоборот, о росте цен.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нынешнее ускорение инфляции, в Украине вже ожидается существенное замедление роста цен. В Нацбанке прогнозируют, что в 2025 году инфляция составит 8,4%, а в 2026-м – 5%. В декабре 2024 года она составила 12%.

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