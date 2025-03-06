НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку: что теперь будет с процентами по депозитам в Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заметно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт – с 14,5% до 15,5%. Таким образом НБУ старается бороться с инфляцией. Как считают в банковском секторе, увеличение "учетки" приведет к тому, что проценты по гривневым вкладам могут вырасти на 0,5-1 процентный пункт до середины апреля. А максимальные ставки могут впервые с 2023 года достичь 17% годовых.
Решение о новом уровне учетной ставки вступит в силу с 7 марта, сообщает пресс-служба НБУ. "Это необходимо для поддержания привлекательности сбережений в гривне, сохранения устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%", – говорится в сообщении Нацбанка.
Это уже третье повышение учетной ставки НБУ подряд. Первое за долгое время произошло в декабре 2024 года (на половину процентного пункта, до 13,5%), второе – в конце января (до 14,5%). А до того НБУ 7 раз подряд снижал "учетку" – с июля-2023 по июнь-2024 (до 13%).
При этом регулятор не исключает, что из-за роста потребительских цен может и дальше повышать учетную ставку. "Более устойчивое, чем ожидалось, давление со стороны фундаментальных факторов и более высокие проинфляционные риски усиливают угрозу ухудшения инфляционных ожиданий и более длительного закрепления инфляции на высоких уровнях. Это соответственно повышает вероятность перехода к циклу снижения учетной ставки позже, чем предполагалось в дальнейшем. Кроме того, в случае дальнейшего роста проинфляционных рисков НБУ не будет медлить с дополнительным усилением процентной политики", – отметил регулятор.
Как объяснил в комментарии OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, рост учетной ставки приведет к увеличению прибыльности гривневых депозитов физических лиц. В результате максимальные ставки по вкладам могут составить до 16-17% годовых.
По его словам, до середины апреля-2025 проценты по вкладам могут вырасти в среднем на 0,5-1 процентный пункт. Да, по утверждению банкира:
- средняя доходность вкладов на срок от 3 мес. до 6 мес. может увеличиться до 11,5-12% годовых;
- вкладов сроком от 9 мес. до 1 года – 12,5-13% годовых;
- средняя доходность вкладов на срок 6-9 мес. и от 1 года и выше может составить 15-16% (в отдельных случаях с учетом бонусных процентов к базовым ставкам максимальная доходность может достичь 17% годовых).
Вместе с тем, по мнению специалиста, рост доходности ультракоротких вкладов (3-6 мес.) вряд ли способен догнать инфляцию, которая к июню-июлю составит 13-15% в годовом измерении. В то же время интересными для потенциальных вкладчиков могут стать вклады на срок 6-9 мес., уверен банкир.
"В течение марта-апреля в сегменте гривневых вкладов может наблюдаться существенное оживление потенциальных вкладчиков. Собственно граждане могут воспользоваться удобной возможностью не только сохранить существующее состояние от обесценения, но и получить пассивную прибыль. По нашим ожиданиям, в ближайшие недели по сравнению с началом года прирост новых вкладчиков составит 10%. И подавляющее большинство новых вкладчиков, а это около 60-70%, будут размещать средства на вкладах сроком на 6-9 месяцев", – подытожил Замотаев.
В самом НБУ тоже прогнозируют рост ставок по депозитам в гривне. "Это (повышение учетной ставки. – Ред.) будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам, а соответственно – усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения. В результате ожидается снижение рисков для ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов", – резюмировали в Нацбанке
Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нынешнее ускорение инфляции, в Украине вже ожидается существенное замедление роста цен. В Нацбанке прогнозируют, что в 2025 году инфляция составит 8,4%, а в 2026-м – 5%. В декабре 2024 года она составила 12%.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!