Банки будут блокировать счета: в НБУ предупредили украинцев о проблеме из-за одного из документов

В Украине банки вправе блокировать счета украинцев не только в случае подозрительных операций. Также без доступа к счету оставят тех, кто не вклеил фото в паспорт. По закону в таком случае документ считается недействительным и банк должен предупредить клиента и ограничить доступ к своим услугам.

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Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на официальном сайте НБУ. Если не вклеить фото в паспорт в 25 или 45 лет (речь идет о паспорте-книжечке), то счет заблокируют.

"Паспорт будет считаться недействительным в таком случае. С недействительным паспортом вы не можете проводить банковские операции, выдавать поручения, заключать договоры и т.д. После того, как вы вклеите фото в свой паспорт*, он снова станет действительным. Сообщите об этом свой банк, чтобы восстановить доступ к счетам и операциям", – объясняют в НБУ.

Чтобы вклеить фотографию, необходимо обратиться в подраздел миграционной службы по месту регистрации или в соответствующий Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В каких еще случаях заблокируют счет

В Украине банки блокируют счета украинцев после перевода во время продажи криптовалюты. Если покупать "монеты" у простых пользователей, то высок риск блокировки счета.

Мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве ", – пожаловался один из украинцев. Таких историй – сотни. Банки в своих действиях руководствуются действующими правилами.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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