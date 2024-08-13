Аукционы на развитие 'зеленой' энергетики должны быть обеспечены финансовым ресурсом, – инвесторы

Аукционы по стимулированию развития зеленой энергетики в Украине должны быть обеспечены имеющимся финансовым ресурсом, чтобы инвесторы действительно имели возможность вовремя вернуть вложенные в электростанции возобновляемую энергетику средства.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Если государство предложит условия, которые будут достаточно выгодны и предложит механизмы гарантирования этих выплат инвесторам, это будет очень положительным показателем для них и в этих аукционах инвесторы точно будут участвовать", - сказала Верещинская.

По ее словам, пилотный аукцион преследует цель протестировать эту систему, которая практически никогда не работала и внести при необходимости изменения в регуляторную базу.

В то же время Верещинская считает, что от государства должно быть движение по решению долговых проблем в энергетике, по дефицитному тарифу на передачу "Укрэнерго", который не позволяет полностью оплачивать услугу по увеличению доли энергии из ВИЭ. Также должна быть обеспечена возможность финансовой поддержки для новых построенных проектов ВИЭ, не получающих зеленый тариф.

"Государство должно где-то найти деньги, чтобы делать эти выплаты (по механизму аукционов - ред). Это будет, вероятно, тариф на передачу, до сих пор не полностью покрывающий расходы. Поэтому есть опасения, что аукционы могут состояться, но вопрос с выплатами снова остается", - сказала директор ЕУЭА.

"А это велик риск для инвесторов, когда они получают кредитное финансирование. Потому что любые международные финансовые организации, которые сотрудничают с Украиной и предоставляли кредиты под зеленый тариф, имеют предварительный негативный опыт", – добавила Верещинская.

Она отметила, что государство должно обеспечить уверенность инвесторов и предоставить им гарантии в том, что им и финансовым организациям, которые будут финансировать строительство проектов ВИЭ, что выплаты по механизму зеленых аукционов будут действительно производиться.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, планируемый старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление зеленой энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 18 млрд грн, а еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами у ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу увеличение доли электроэнергии с ВИЭ.