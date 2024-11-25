Атомные электростанции это один из самых безопасных вариантов получения электроэнергии, – Цыганок

Атомная энергетика – один из самых безопасных вариантов получения электроэнергии.

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Об этом рассказала Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

"Атомное поколение один из самых безопасных вариантов получения энергии. Сегодня стоит задача совместить развитие атомной энергетики с экологической безопасностью", – сказала она.

Цыганок подчеркнула, что сейчас есть специалисты, работающие над этой задачей.

В то же время генеральный директор Южноукраинской АЭС добавил, что атомная энергетика безуглеродная и производство электроэнергии на АЭС – это безопасный процесс.

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что у Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны России.

Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС по ремонту летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения света.