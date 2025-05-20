Ассоциация газодобытчиков требует от НКРЭКУ и Минэнерго справедливых решений по штрафам за качество газа

Ассоциация газодобывающих компаний Украины обратилась к Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Министерству энергетики с просьбой учесть последствия враждебных атак на объекты газодобычи при формировании механизмов оплаты заказанных мощностей и штрафов за качество природного газа. Об этом говорится в обращении Ассоциации.

Видео дня

Газодобытчики отмечают, что в апреле мае 2025 года состоялся ряд рабочих встреч с участием представителей НКРЭКУ, Минэнерго и газодобывающего сектора. Во время обсуждений стороны сосредоточились на проблемах, возникших из-за масштабных повреждений инфраструктуры из-за российских обстрелов в первом квартале этого года.

"Ассоциация выражает благодарность НКРЭКУ и Министерству энергетики за организацию встреч, а также за обсуждение возможных путей решения указанных вопросов, которые стали одними из самых серьезных вызовов для сектора с начала войны", - говорится в обращении.

На запрос государственных органов компании члены Ассоциации предоставили официальные письма с подробной информацией о заказанных и использованных мощностей, объемов некондиционного газа, а также размера соответствующих платежей.

В то же время добытчики подчеркнули: "В соответствии с положениями Устава Ассоциации и действующего законодательства Украины, Ассоциация не имеет права собирать или использовать информацию, которая является коммерческой и относится к конфиденциальной".

"Ассоциация хочет еще раз подчеркнуть чрезвычайную важность указанных вопросов для газодобывающего сектора", - добавляют в обращении.

Также говорится о необходимости разрешить газодобывающим компаниям, чьи объекты пострадали от атак, корректировать уже заказанные мощности в пределах текущего газового года. Предложено учитывать неиспользованные, но оплаченные мощности в будущих периодах заказа.

Отдельно Ассоциация обратилась с просьбой предусмотреть возможность освобождения компаний от уплаты штрафов за подачу газа по точкам входа в ГТС, где из-за обстрелов была повреждена инфраструктура, что привело к увеличению подачи некондиционного газа.

Напомним, основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак также заявила, что государство должно поддержать газодобывающие предприятия, пострадавшие от обстрелов, а не накладывать на них штрафы за временное отклонение от стандартов качества.