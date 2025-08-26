Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" рассматривает возможный выход из Украины. Об этом объявил генеральный директор компании Мауро Лонгобардо.

Видео дня

По словам ТОП-менеджера, главная причина – непропорциональный рост тарифов на электроэнергию, что делает производство стали убыточным.

В течение почти всего первого полугодия цены на электроэнергию в Украине были самыми высокими в Европе. А в июле выросли еще больше. С учетом стоимости за транспортировку и распределение цена за мегаватт составила почти $150. Для сравнения, во Франции цена одного мегаватта всего $40.

По данным компании, только за первые пять месяцев 2025-го чистый убыток предприятия достиг 3,8 млрд грн. Если в 2021-м доля затрат на электроэнергию в цене продукции составляла 7%, то в 2025-м она выросла до 20%.

"Мы оптимизировали все, что могли. Но без системного решения со стороны государства по энергетическим тарифам мы не сможем продолжать работу", – подчеркивает Лонгобардо.

На предприятии утверждают, что "АрселорМиттал Кривой Рог" держится на плаву исключительно благодаря масштабной поддержке материнской компании ArcelorMittal, которая с начала войны вложила в украинское подразделение $1 млрд, из которых $650 млн – в первый год. Впрочем, финансовый баланс ухудшается.

По данным генерального директора, для поддержания работы комбината требуется минимум $150 млн инвестиций ежегодно.

"Если правительство не повлияет, 2025 год снова станет убыточным. И мы, возможно, пересмотрим свое будущее в Украине", – подчеркивает генеральный директор компании "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.