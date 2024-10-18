АРМА отдала арестованные российские вагоны компании, не имеющей опыта управления железнодорожным имуществом

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело на площадке "Прозорро" тендер на управление арестованными вагонами из РФ и Белоруссии. Всего было передано 434 вагона – в том числе цистерны и полувагоны. Победитель – компания ООО "ФПК "Ресурсгруп", которая, согласно данным реестров, не имеет опыта в управлении железнодорожными вагонами.

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По условиям заключенного договора "Ресурсгруп" будет платить государству за вагон 34 грн в сутки. При том, что рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн – более 1000 грн/сутки.

Сейчас у "Укрзалізниця" есть дефицит вагонов, о котором неоднократно говорило руководство компании. Особенно этот дефицит ощутим в перевозке горючего: сейчас до половины всего украинского горючего перевозится в арестованных цистернах, ранее принадлежавших стране-агрессору. Платформы и навевагон, которые также получила в управление "Ресурсгрупп", могли бы использоваться для перевозки грузов для фортификаций перевозки колесной техники.