АРМА объявило новый конкурс для IDS Ukraine, однако условия оставило без изменений

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило четвертый конкурс по отбору управляющего корпоративными правами группы компаний IDS Ukraine. Предыдущие попытки выбрать управляющего не состоялись из-за процедурных недостатков и нехватки участников.

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Главными проблемными факторами текущего отбора называют жесткие финансовые ограничения и несовершенную подготовку конкурса. В частности, управляющий должен ежемесячно выплачивать доход от управления в размере 84 млн грн, а также взять на себя расходы на страхование и предоставить банковскую гарантию в размере 101 млн грн. При этом теоретически вернуть свои средства он сможет только за счет дивидендов не раньше весны 2027 года.

Также управляющий должен обеспечить прирост дохода компании по итогам года на 1 млрд грн, но в то же время обязан потратить прибыль IDS Ukraine прошлых лет на покупку военных облигаций на сумму свыше 2 млрд грн, что оставит предприятие без оборотных средств и сделает ведение бизнеса невозможным.

При этом квалификационные требования к управляющему оказались несовершенными, что привело к ситуации, когда единственным претендентом на управление корпоративными правами крупнейшей компании на рынке бутилированной воды оказалась фирма, имеющая признаки технического кандидата, ведь в её штате всего три человека, а чистая годовая прибыль составляет 3,5 тыс. грн.

Несмотря на такой результат, Агентство не внесло коррективы в правила проведения нового аукциона. Из-за этого у профильных специалистов возникают вопросы относительно целесообразности и истинной цели проведения этого отбора.

Отдельно остается нерешенным вопрос о передаче в управление одного из предприятий группы, которое находится на оккупированной территории.

Между тем в Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение иска Минюста с требованием национализировать долю активов IDS, принадлежащих акционерам, в отношении которых введены санкции. Решение ВАКС ожидается уже через несколько месяцев

Со своей стороны, в обнародованной официальной позиции IDS Ukraine указано, что выполнение всех финансовых условий нового конкурса приведет к остановке работы предприятия. Поэтому компания, стремясь сохранить бизнес, ещё до объявления конкурса предложила включить в Ориентировочный план управления ряд фиксированных обязательств для будущего победителя.

Среди представленных требований: запрет на отчуждение имущества, мораторий на сокращение штата в течение 6 месяцев, сохранение налоговых поступлений на уровне не ниже показателей 2025 года и продолжение выплат мобилизованным сотрудникам.

Однако ни одно из предложенных требований так и не было учтено в Ориентировочном плане управления, несмотря на официальные заявления АРМА о том, что "Основной задачей будущего управляющего станет сохранение, а по возможности – и увеличение экономической стоимости актива, обеспечение непрерывной работы предприятий, сохранение рабочих мест и поступлений в государственный бюджет"