Зеленский так и не подписал закон о повышении налогов: госбюджет рискует недополучить миллиарды

Законопроект о масштабном повышении налогов (в т.ч. военного сбора) так и не был подписан президентом Украины. Если документ не получит подпись Владимира Зеленского, госбюджет в 2024 году недополучит 10-15 млрд грн, а в 2025-м – уже 120 млрд грн.

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Об этом сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Тот факт, что законопроект № 11416-д по состоянию на 4 ноября так и не получил подписи Зеленского, свидетельствует карточка документа на сайте парламенте.

"Допустим, президент по какой-то причине решил не подписывать закон. В этом году это где-то всего 10-15 млрд грн, что много – но думаю на внутреннем рынке как-нибудь перебьемся. А вот в 2025-м есть проблемка. Этот закон учтен в бюджете 2025-го, там 120 млрд грн от этого закона уже заложено. И вот сейчас после первого чтения до следующей недели Кабмин должен передать текст бюджета на второе чтение", – предупредил Железняк.

Он полагает, что если налоговый законопроект так и не будет подписан, проект бюджета на 2025 год придется переписывать. "Здесь или нужно тогда сокращать (расходы. – Ред.), или как-то балансировать", – отметил нардеп.

Напомним, законопроект о повышении налогов был принят во втором чтении 10 октября. В его основе – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предрнинимателей ("ФОПов").

В документ добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали. Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных. В целом в документе предусмотрены такие нормы:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп;

– 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1, 2 и 4-й групп; налог на прибыль банков на уровне 50% ;

; налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

от налога на доходы физлиц (НДФЛ); переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будут 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

При этом ранее Железняк уже объяснял, что обещанного повышения налогов задним числом, с 1 октября, уже не произойдет. Дело в том, что нардепы не поддержали соответствующую правку № 988.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время МВФ рекомендует Украине в дальнейшем повышать налог на добавленную стоимость (НДС). В фонде уверены, что такой шаг увеличит потенциал внутренних источников финансирования бюджета в краткосрочной перспективе. Напрямую этим налогом облагаются предприниматели-зарегистрированные плательщики НДС, но косвенно его платят все потребители товаров или услуг.

О возможном повышении НДС уже говорила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа ("Слуга народа"). Она отмечала, что МВФ требует от Украины повышения НДС на 2% в случае роста расходов без соответствующего увеличения доходов в бюджете 2025 года, уже согласованного с фондом.

По состоянию на 2024 год, напомним, основная ставка НДС в Украине составляет 20%. Однако в медицинской сфере применяется сниженная ставка 7%, а для некоторых плательщиков существует полностью льготная ставка НДС 0% (она применяется, например, к экспортным операциям, ряду товаров и услуг для армии и т.д.).

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