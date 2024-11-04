Заденет каждого украинца: МВФ советует повысить один из ключевых налогов

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует в дальнейшем повышать налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине. Это увеличивает потенциал внутренних источников финансирования бюджета в краткосрочной перспективе.

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Об этом заявил заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард. Также он отметил необходимость реформировать налоговую систему Украины и полноценно ввести механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), пишет "Интерфакс-Украина".

"Если вам нужны немедленные поступления, и вы хотите сделать это эффективным, широкомасштабным способом, который обеспечит вам поступление уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога", – считает он.

Также представитель МВФ напомнил, что в Украине была принята Национальная стратегия доходов (НСД), идея которой заключается в долгосрочных реформах с целью сбора большего количества налогов. По его словам, исходя из этого одной из целей НДС является улучшение налоговой справедливости.

"Там есть много вещей относительно таможни, упрощенной системы налогообложения, некоторых других налоговых реформ, которые, хотя и запланировано увеличат поступления, являются действительно важной частью улучшения справедливости", - добавил Лессард.

Как отмечает Лессард, если налоговая политика в Украине изменится, это улучшит инвестиционный климат, что сделает страну более конкурентоспособной. В частности, заместитель главы миссии отметил важность приведения акцизов, в частности, на алкоголь, табак, к показателям, установленным в Европейском Союзе.

Поднятие НДС в Украине

Следует отметить, что НДС является одним из ключевых инструментов, обеспечивающих наполнение государственного бюджета, и одновременно одним из наиболее эффективных налогов, оказывающих значительное влияние на экономическую систему страны. В Украине действует общая ставка НДС в размере 20%, но для отдельных категорий товаров, таких как лекарственные препараты и сельскохозяйственная продукция, установлены сниженные ставки – 7% и 14% соответственно.

Повышение этого налога было предметом многочисленных дискуссий в 2024 году, однако, наконец, Верховная Рада решила оставить ставку неизменной и поднять военный сбор. Но, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, к вопросу повышения НДС Украина может вернуться уже в 2025 году.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство утвердило перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС и ввозной пошлины для более быстрого восстановления поврежденной энергетической системы и обеспечения стабильного энергоснабжения. В частности, это касается:

нефти и нефтепродуктов;

гидравлических турбин;

различных насосов;

двигателей и генераторов;

электрогенераторных установок;

трансформаторов;

аккумуляторов;

электрического оборудования и аппаратуры;

транспортных средств, включая грузовые автомобили и самоходную технику;

инструментов и других товаров, необходимых восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

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