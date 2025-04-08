Зеленский рассказал, что будет с санкциями против России: касается также замороженных активов Кремля

Партнеры Украины не будут снимать санкции с России. Это касается как ограничений как таковых, так и замороженных активов РФ.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии 8 апреля, передает корреспондент OBOZ.UA. Таким образом, можно предпоожить, что на Западе не рассматривают возможность возвращения РФ ее замороженных активов.

"Санкции – любые – включая замороженные активы, – не будут сниматься с Российской Федерации. Но над всем этим нам нужно работать", – сказал президент.

В то же время он подчеркнул: после масштабного обстрела Россией Кривого Рога, Украина обратилась к партнерам с напоминанием об их обещании предоставить дополнительные системы ПВО. Ведь, как показал этот обстрел, противовоздушная оборона страны нуждается в усилении.

"Что касается удара по Кривому Рогу. Прежде всего, передали сигнал всем партнерам, которые нам обещали дополнительные системы ПВО. Хотели попросить их все-таки усилить максимально Украину… Я благодарю наших партнеров, что они поддержали Украину, осудили это. Но осуждений мало", – резюмировал Зеленский.

Ранее же Зеленский заявил, что замороженные активы России следует конфисковать как можно быстрее – ведь после окончания войны такой возможности уже может не быть. Тратиться эти деньги будут на восстановление того, что РФ уничтожила в Украине.

В целом же, подчеркнул президент, замороженные активы России уже работают на Украину. В частности, посредством инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), которая предполагает передачу Украине доходов от использования денег РФ.

"Есть инвестиции. Благодаря тому, что мы используем эти деньги, налог на замороженные активы", – объяснил президент.

В ЕС готовы обсудить размораживание путинских миллиардов

Ранее же министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании, а также еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступии с совместным заявлением о невозможности размораживания российских активов до прекращения агрессии против Украины и возмещения ей ущерба. До этого же Европа планирует оказывать давление на режим Владимира Путина, чтобы принудить его к миру.

"Активы России должны оставаться заблокированными до тех пор, пока она не прекратит свою агрессивную войну против Украины. И не возместит нанесенный ущерб", – говорится в заявлении.

Напомним, сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центрального банка РФ. Около 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

Как сообщал OBOZ.UA, американские эксперты предлагают Украине механизм "репарационного займа", который позволит государству получить 300 млрд долларов под залог репараций от России. Ожидается, что это решение позволит конфисковать замороженные российские активы без юридических рисков для Запада.

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