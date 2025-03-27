"Надо забрать, пока есть возможность": Зеленский о конфискации замороженных активов России

Замороженные активы России следует конфисковать как можно быстрее – ведь после окончания войны такой возможности уже может не быть. Тратиться эти деньги будут на восстановление того, что РФ уничтожила в Украине.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже. Он отметил: также на эти средства построят бомбоубежища.

"Безопаснее всего – взять эти активы замороженные и тратить на то, что Россия разрушает: восстановление нашей логистики, армии, строительство бомбоубежищ для детей, бомбоубежищ в больницах и т.д. И такого очень много. Я считаю, что если не найти способ забрать эти замороженные активы, может случиться, что потом все мы, уже после окончания войны, будем бороться с россиянами за них. Так вот, чтобы потом не бороться, нужно их забрать, пока есть эта возможность", – сказал Зеленский.

В целом же, подчеркнул президент, замороженные активы России уже работают на Украину. В частности, посредством инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), которая предполагает передачу Украине доходов от использования денег РФ.

"Есть инвестиции. Благодаря тому, что мы используем эти деньги, налог на замороженные активы", – объяснил президент.

Напомним, сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов Центрального банка РФ. Около 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

В целом план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов доходов, полученных от арестованных активов. Существенную часть суммы – 40 млрд долларов – обеспечат США и Европейский Союз в равных долях.

При этом некоторые европейские страны – в частности, Польша и страны Балтии – давно настаивали на конфискации "тела" российских активов. Однако ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались – там опасаются, что это создаст прецедент в международном праве.

Как сообщал OBOZ.UA, американские эксперты предлагают Украине механизм "репарационного займа", который позволит государству получить 300 млрд долларов под залог репараций от России. Ожидается, что это решение позволит конфисковать замороженные российские активы без юридических рисков для Запада.

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