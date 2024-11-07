Зеленский раскрыл часть внутреннего плана победы Украины: что в него войдет. Видео

Украина готовит внутренний План усиления – задания, которые необходимо выполнить стране для достижения победы в войне. Одним из его ключевых элементов будет экономический – направленный на высвобождение внутренней экономической силы страны. В связи с этим к разработке Плана предложили подключится бизнесу.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Киевского международного экономического форума. Он отметил:

экономический блок Плана ведет министр экономики Юлия Свириденко;

"стратегическое видение предпринимателей будет учтено".

"На этих неделях мы готовим наш внутренний План усиления Украины, внутренней устойчивости, наших внутренних задач для победы. И в нем одним из ключевых элементов будет именно экономический элемент, бизнес, то, как мы можем высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции, потенциала нашего предпринимательства, чтобы укрепить силу украинского суверенитета и нашей защиты от внешней агрессии", – сказал президент.

При этом он подчеркнул: каждое работающее предприятие является "инвестицией в будущее государства". Так же как "все сохраненные рабочие места, каждое новое рабочее место для наших людей, все сохраненные и новые производства" – представляют из себя "часть внутренних гарантий безопасности для Украины".

"И мы должны такие гарантии только увеличивать", – резюмировал Зеленский.

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