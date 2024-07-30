Почему не хотят повышать НДС вместо военного сбора: в Минфине заговорили о ценах и пенсионерах

Министр финансов Сергей Марченко раскритиковал озвученную в парламенте идею вместо повышения сбора поднять налог на добавленную стоимость (НДС, сейчас 20%). По словам министра, рост НДС автоматически повысит цены на все товары и ударит по незащищенным слоям населения, например, пенсионерам.

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"По поводу НДС была долгая дискуссия. НДС платят все. И увеличение ставки автоматически повлияло бы на стоимость реализуемых товаров. Действительно, это был один из вариантов, который мы обсуждали... Ключевой негатив – это рост цен на все группы товаров, особенно на товары первой необходимости", – заявил министр в интервью.

Поэтому, по его словам, правительственный план предусматривает, что "налоги не возрастут для незащищенных категорий людей". В частности, Марченко говорит о пенсионерах и детях.

"Условно говоря даже дети и пенсионеры покупают и потребляют продукты питания. Сейчас наши мероприятия не будут касаться непосредственно пенсионеров, а это 10,2 млн граждан", – пояснил министр.

В случае с военным сбором, по словам Марченко, правительство привязывается к доходам украинцев. "Наша задача – обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основной принцип, почему выбрали именно военный сбор, а не другие налоги", – заявил министр.

Получение доходов за счет роста военного сбором Марченко считает "правильным шагом" – "чтобы каждый работающий гражданин Украины имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил". Тем не менее многие эксперты считают эту идею недоработанной, т.к. по сути новые налоги ударят только по тому бизнесу, который уже работает в белую и нанимает сотрудников полностью официально.

Марченко же отмечает, что из официально устроенных 70% – это государственный сектор, "где нельзя утаить зарплату". Впрочем, это же заявление можно рассматривать как признание проблемы с базой налогообложения, т.к. официально должны быть устроены все работники в стране, а не только госслужащие.

Повышение налогов: нардепы не оценили идею Кабмина

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на днях прямо заявил, что народные депутаты могут не поддержать правительственное предложение о повышении налогов в Украине. "Есть философия, которую предложило правительство – во многих местах взять понемногу.. Они предложили такую модель. Существует другая модель – взять один налог, который имеет самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость – и повысить его на определенный процент", – сказал Стефанчук.

Замглавы комитета по вопросам налогов Ярослав Железняк ("Голос") считает, что это заявление свидетельствует о еще большем падении шансов правительственного законопроекта на быстрое голосование в парламенте. "Думаю, что в шансы правительственного закона, вы уже и так понимаете, сначала были небольшие. А сейчас приближаются к нулю в таком виде", – отметил нардеп.

По мнению Стефанчука, вариант с повышением НДС может вызвать меньше общественной критики, т.к. "распространяется на всех". "Нам нужно тоже понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте", – сказал Стефанчук.

Законопроект о росте налогов: что предлагает правительство

Кабинет министров Украины еще 18 июля одобрил и зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Дата рассмотрения документа в пером чтении еще не определена.

Правительство предложило привлечь дополнительные бюджетные средства за счет повышения военного сбора, а также введения ряда новых налоговых платежей. В частности, Кабмин хочет:

Увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5%. При этом его обяжут платить юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") – по разным ставкам в зависимости от группы.

Обложить военным сбором торговлю недвижимостью и авто.

Ввести налог на сладкую газировку.

Взимать военный сбор в размере 30% от стоимости при продаже ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней.

Обложить военным сбором физ- и юрлиц при покупке банковских металлов.

В Минфине подсчитали, что в случае повышения военного сбора до 5% каждый украинец с минимальной зарплатой будет отдавать по 400 грн в месяц, а с близкой к средней зарплаты в 20 тыс. грн будет взыматься уже по 1 тыс. грн. Ежедневные платежи составят 13 и 33 грн соответственно.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. При этом можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому 1/4 из этой суммы предлагаем закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1,5 до 5% для физических лиц", – заявлял Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее планы ввести 15% военного сбора при покупке автомобиля вызвали резкий рост продаж, поскольку покупатели поспешили избежать дополнительных расходов. Однако эксперты предупреждают, что это может привести к дальнейшему падению продаж и уменьшению поступлений в бюджет

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