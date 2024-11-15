Цена тени: ликвидация черных бизнес-схем принесла бюджету Украины столько же, сколько дала Канада

Сумма средств, которые госбюджет Украины получил от детенизации в 2024 году, сравнима с помощью, предоставленной Канадой за этот год. При этом Канада входит в топ-5 стран по объему поддержки Украины. Так, вывод бизнеса из тени и ликвидация нелегальных схем принесли стране 1,67 млрд долл.

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Такие данные обнародовал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "О стоимости тени. Всегда, когда мы говорим о помощи партнеров, мы не должны забывать о внутренних резервах от детенизации и антикора", – отметил нардеп.

Так, с начала года Украина получила:

13,05 млрд долл. от Европейского Союза (ЕС);

5,25 млрд долл. – от США;

4,19 млрд долл. – от МВФ;

2,13 млрд долл. – от Японии;

1,76 млрд долл. – от Канады;

1,67 млрд долл. – благодаря детенизации;

0,52 млрд долл. – от Великобритании;

0,33 млрд долл. – от других партнеров.

"Это (поступления от детенизации. – Ред.) – деньги, которые раньше оказывались в карманах черных спиртовиков, топливщиков, табачников и контрабандистов и щедро распределялись по коррупционной опухоли в госаппарате. Поступления от детенизации по налогам, администрируемым Государственной налоговой службой, достигают 6,1% от предоставленной международной помощи в этом году", – резюмировал Гетманцев.

Он также выразил уверенность, что если бы результаты с выполнением плана доходов на таможне были выше, вклад детенизации в финансирование госбюджета был бы еще выше. Напомним, план таможни по поступлениям в бюджет за 10 месяцев был недовыполнен на 0,8%, в т.ч. в октябре на 13%.

"Поэтому здесь точно есть над чем работать. Спасибо бизнесу и фискалам за слаженную работу по выводу экономики из тени", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, после получения последнего гранта от США прямое финансирование госбюджета Украины со стороны партнеров с начала полномасштабной войны превысило 100 млрд долларов. Украина, напомним, получила 1,35 млрд долларов на приоритетные гуманитарные и социальные программы.

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